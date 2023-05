Foot féminin, cette brutalité ne passe plus du tout

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans moins de deux mois commencera le Mondial féminin où l'équipe de France est en mesure de jouer le titre. Mais pour l'instant, aucune télévision française n'a acheté les droits pour diffuser cette coupe du monde et cela choque.

Si en septembre dernier, aucune télévision française n’avait acheté les droits du Mondial 2022 au Qatar, le scandale aurait été énorme, et cela, à juste titre. Pourtant, alors que la Coupe du monde féminine débute le 20 juillet prochain et s’achève le 22 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, rien n’est prévu dans notre pays pour diffuser la compétition où les Bleues d’Hervé Renard figurent parmi les prétendantes au titre. Tandis que la ministre des Sports trépigne, sans que cela change grand-chose, la FIFA se montre intraitable sur son prix. Et les diffuseurs crient au scandale en évoquant l'heure des matchs et la date du Mondial, estimant que cela ne permettait pas de rentrer dans son investissement financier. Une réponse des chaînes de télé qui scandalise Lilian Thuram.

Le mondial féminin au coeur d'une injustice profonde

Le champion du monde 1998 était dimanche à Paris à l'occasion du passage du trophée qui sera remis le 22 août prochain à la capitaine du pays qui gagnera le Mondial féminin, et il estime, dans L'Equipe, que l'on fait encore offense aux femmes en négligeant l'intérêt du public pour cette Coupe du Monde où la France peut connaître un grand bonheur. Et Lilian Thuram de dire tout sa colère face aux arguments évoqués pour l'instant pour justifier cette non-diffusion du Mondial dans notre pays.

Lilian Thuram en compagnie de Michelle Monier, première capitaine de l’équipe de France féminine, à l’occasion du passage en France du trophée de la Coupe du monde. pic.twitter.com/MY8cwgXgcF — Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) May 21, 2023

« Les matches seront vers midi. Il y a des gens qui regardent la télévision à cette heure-là, non ? Je me souviens que quand j'étais jeune, pour les Jeux olympiques en 1984 aux États-Unis, je me réveillais pour regarder les compétitions. D'ailleurs, si c'était pour les hommes, je ne suis pas sûr que ces questions seraient posées (...) C'est triste, mais c'est la réalité, ça veut dire qu'il y a du travail à faire (...) Le fait que le football féminin soit de plus en plus visible permet de voir à quel point l'égalité entre hommes et femmes avance dans une société. La manière dont on regarde le sport féminin donne aussi une vision sur la place de la femme dans la société. S’il y a du travail ? Oui, c'est comme pour le racisme. Il y a encore beaucoup de travail », a prévenu, dans L'Equipe un Lilian Thuram qui serait scandalisé que la France ne diffuse pas le Mondial féminin.