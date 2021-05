Foot : Benzema n°1 d'une France qui le rejette

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema est devenu dimanche le footballeur français à avoir gagné le plus de matchs dans sa carrière. Mais cela ne changera rien, l'attaquant français n'ira pas à l'Euro 2021 avec les Bleus.

Que l’on aime Karim Benzema ou que l’on ne l’aime pas, les chiffres ne mentent pas. Et grâce au succès du Real Madrid dimanche à Bilbao en Liga, l’attaquant tricolore des Merengue est le footballeur français ayant remporté le plus de victoires avec 514 succès depuis ses débuts sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Une hallucinante performance réussie en l’espace de 787 matchs, ce qui lui donne un ratio incroyable de 2 victoires sur 3 matchs joués ou presque. Avant la rencontre de ce week-end, Karim Benzema était à égalité avec Thierry Henry, lequel avait gagné 513 matchs sur 917, soit un ratio de 1 succès pour 3,4 matchs disputés. Cela met encore plus en relief le niveau incroyable de KB9

Dans ce classement, le troisième n’est pas Zinedine Zidane, fan affirmé de Karim Benzema dont il a fait son joueur de base depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, mais Patrice Evra avec 478 victoires. Quoi qu’il en soit, cette première place de l’attaquant du Real Madrid ne changera rien à son avenir en équipe de France, Didier Deschamps ne semblant pas du tout avoir l’intention de céder à une partie de notre pays qui s’étonne toujours autant de ne pas voir Benzema rejouer avec les Bleus depuis sa mise à l’écart en 2015. Et on va rapidement en avoir la confirmation.

En effet, le hasard du calendrier fait que ce record de Karim Benzema intervient alors que le sélectionneur national dévoilera ce mardi la liste des joueurs retenus pour disputer l’Euro 2021, ce sera en direct sur TF1 et M6. Une annonce qui va forcément relancer le débat sur l’absence de l’ancien Lyonnais, même si Didier Deschamps n'a que faire de ce qu'il peut se dire sur les réseaux sociaux et dans les médias.