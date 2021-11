Finlande-France : Deschamps on fire, surprises en pagaille

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France joue un match pour du beurre en Finlande ce mardi, trois jours après avoir assuré sa qualification pour la Coupe du monde 2022.

Samedi soir, les Bleus ont fait le job en écrasant le Kazakhstan grâce aux buts de Mbappé, Benzema, Rabiot et Griezmann. Trois jours après ce succès ultra-convaincant, les hommes de Didier Deschamps jouent un match sans enjeu en Finlande. Et comme prévu, le sélectionneur de l’Equipe de France va faire tourner pour ce rendez-vous. A quelques heures du match, les indices commencent à pleuvoir au sujet de la composition d’équipe et le turn-over pourrait être encore plus important que prévu. Au poste de piston droit, on s’attendait par exemple à un duel entre Benjamin Pavard et Kingsley Coman. Mais le patron des Bleus a décidé d’aller plus loin encore dans sa revue d’effectif puisque Léo Dubois sera titulaire.

🚨Info @lachainelequipe : Leo Dubois devrait débuter face à la Finlande, piston droit. Titularisation de Kurt Zouma au sein de la défense. Lucas Digne piston gauche. Tchouameni au milieu. Mbappe débute aussi la rencontre. #FINFRA — Bertrand Latour (@LatourBertrand) November 16, 2021

En défense, Kurt Zouma sera également de la partie au même titre que Lucas Digne. RMC et La Chaîne L'Equipe croient par ailleurs savoir qu’Aurélien Tchouaméni va également débuter dans l’entrejeu. En revanche, les médias qui suivent l'Equipe de France en Finlande ne sont pas encore en mesure de nous communiquer le reste de la composition et donc d’éventuelles autres surprises. Dans son édition du jour, L’Equipe pariait par exemple sur une titularisation de Wissam Ben Yedder en attaque aux côtés d’Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Au milieu de terrain, Mattéo Guendouzi pourrait lui fêter sa première sélection en Equipe de France à cinq jours du match tant attendu entre Marseille et Lyon en clôture de la 14e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium.