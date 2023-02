FFF : Hardouin effrayée par Le Graët, elle zappe son rendez-vous

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Directrice générale de la FFF, Florence Hardouin était convoquée ce mardi pour un entretien préalable à son licenciement. Elle ne s'est finalement pas présentée à ce rendez-vous, ce qui ne change pas grand-chose à la suite du dossier.

Attendue par le président intérimaire de la FFF, Philippe Diallo, Florence Hardouin devait se présenter au siège de la Fédération Française de Football ce mardin matin pour un entretien préalable à son licenciement pour faute grave. Or, selon les informations de RMC, l’ancienne directrice générale de la FFF ne s’est pas présentée à son rendez-vous alors que Philippe Diallo l’attendait pour avancer dans cette procédue. A en croire le média, Florence Hardouin ne se sentait pas prête psychologiquement à revenir dans les locaux de la FFF alors que ces derniers jours, elle a dénoncé le climat dans les bureaux de la plus grande fédération sportive de France. RMC ajoute par ailleurs que Florence Hardouin craignait fortement de croiser un certain Noël Le Graët, dans la tourmente ces derniers jours et qui fait l’objet de nombreuses accusations de harcèlement moral et sexuel, ce qui ne l'empêche pas de revenir régulièrement à son bureau.

Florence Hardouin refuse de se rendre à la FFF

🚨🚨Florence #Hardouin ne s’est pas présentée à son entretien préalable à son licenciement. Elle craint de recroiser Noël Le Graet dans ce contexte de dénonciation de violence sexuelle. Elle attend la notification écrite de la décision de la #FFF. — Loïc Briley (@loicbriley) February 21, 2023

Ce n’est pas la première fois que le rendez-vous préalable au licenciement de Florence Hardouin est décalé. Initialement programmé le 20 janvier, il avait été décalé en raison de l’hospitalisation de l’ancienne DG de la FFF, victime d’un infarctus. « En tant que salariée de la FFF, elle n’a aucune obligation de se rendre à cet entretien. Elle attend désormais la notification écrite de son licenciement que ses avocats devraient dénoncer. Une négociation avec la FFF pourrait s’ouvrir ensuite afin d’éviter la case prud’hommes » ajoute Loïc Briley. Autrement dit, Florence Hardouin ne devrait plus jamais remettre les pieds à la Fédération Française de Football. Un bon moyen pour elle de ne plus croiser Noël Le Graët, lequel est décidément très redouté alors que le sort du président en retrait de la Fédération Française de Football sera scellé lors du prochain COMEX. Avec un départ de plus en plus probable pour le dirigeant breton de 81 ans.