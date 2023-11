FFF ‍: Aulas au pouvoir, une chance en or pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas devrait bientôt accéder au poste de vice-président de Philippe Diallo à la Fédération française de Football, une nomination qui peut être bénéfique au football français selon Damien Degorre.

Bien qu’il ne soit plus président de l’Olympique Lyonnais depuis le rachat du club par John Textor, Jean-Michel Aulas n’en reste pas moins un personnage influent et charismatique du football français. Membre du conseil d’administration de la LFP et du comex de la FFF, l’ancien patron de l’OL va encore prendre du grade dans les jours à venir. En effet, Jean-Michel Aulas est sur le point de devenir vice-président de la Fédération française de Football.

Aulas vice-président, Damien Degorre valide

Pour l’instant, sa candidature à la présidence de l’instance en 2024 n’est pas à l’ordre du jour car sauf changement, il figurera sur la liste présentée par Philippe Diallo. Mais cette montée en puissance de Jean-Michel Aulas à la FFF est logiquement très commentée. Aux yeux de Damien Degorre, elle représente une très bonne nouvelle pour le football français. Le journaliste de L’Equipe a souligné dans L’Equipe du Soir que l’ancien patron de Lyon était un bâtisseur et que son profil correspondait avec ce dont la FFF avait besoin dans son organigramme. Rappelons que Jean-Michel Aulas a notamment un rôle prépondérant au niveau du football féminin au sein de la Fédération française de Football.

« Je pense que Diallo sera candidat en 2024 et le fait que Jean-Michel Aulas soit nommé vice-président, cela n’envoie pas un mauvais signal. C’est quand même un bâtisseur, c’est quelqu’un qui a réussi dans le monde du football, c’est quelqu’un qui connait le milieu du foot. Son âge ne me pose pas de problème à partir du moment où il est toujours aussi déterminé et alerte. Je n’y vois pas un mauvais signal, j’y vois une bonne chose. C’est un spécialiste du football amateur. Il n’en demeure pas moins vrai que c’est l’Equipe de France qui génère les plus gros revenus au sein de la FFF et si on veut que cela soit redistribué vers le foot amateur, il faut que l’Equipe de France soit forte et bien défendue. Et je pense que pour ça, on peut compter sur Jean-Michel Aulas » a commenté Damien Degorre, lequel s’est réjoui de la montée en grade de JMA au sein de la FFF dans les jours à venir.