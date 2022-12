Fermeture des Champs-Élysées, le Maroc affole la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les services de sécurité se mettent en ordre de bataille en France avant la demi-finale de la Coupe du monde entre les Bleus et le Maroc, mercredi soir.

Ces dernières semaines, les supporters du Maroc habitants en France ont fêté comme il se doit les victoires contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde puis contre le Portugal en quarts de finale. Mercredi, c’est l’Equipe de France qui se dresse sur la route des Lions de l’Atlas, un choc qui va passionner des millions de Français mais qui inquiète les autorités. Et pour cause, des débordements sont redoutés en marge de cette rencontre du côté de Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e arrondissement de Paris. Sur l’antenne de France Bleu, l’élue locale a demandé que la célèbre avenue des Champs-Élysées soit fermée mercredi soir afin d’éviter les rassemblements et potentiellement les débordements en marge de ce choc entre la France et le Maroc.

La maire du 8e arrondissement de Paris alerte

« Le seul moyen (pour éviter tout incident), c'est de border le périmètre et que, quoi qu'il arrive, à partir de 20 heures, il faut qu'il n'y ait plus d'accès » a expliqué Jeanne d’Hauteserre, dont le vœu ne devrait pas être exaucé. En effet, le scénario actuellement privilégié par la préfecture de Paris est totalement différent : il est à ce jour envisagé de laisser les Champs-Elysées ouverts, maintenir une circulation automobile et contenir les attroupements de supporters sur les trottoirs. Par ailleurs, mercredi soir, le dispositif de sécurité policière sera renforcé avec 2.000 policiers mobilisés alors qu’ils n’étaient que 1.200 samedi soir après la victoire de l’Equipe de France contre l’Angleterre. Un dispositif « insuffisant » selon Jeanne d’Hauteserre, qui espère que les Champs-Élysées seront bouclés mais qui, à priori, ne sera pas écoutée. Reste maintenant à voir si la préfecture de Paris le regrettera.