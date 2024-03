Euro et JO, Zaïre-Emery est un monstre

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Grand espoir du football français, Warren Zaïre-Emery est celui qui a le plus de chances d'enchainer l'Euro avec les JO. Et il adore ça.

C’est dire si son nom inspire déjà le respect et l’espoir en équipe de France. Warren Zaïre-Emery est pressenti pour occuper un poste dans la lignée de celui occupé par Antoine Griezmann, qui manquera le rendez-vous des Bleus pour la première fois depuis 2017. Un rôle axial, en soutien des attaquants mais capable d’utiliser sa puissance physique pour récupérer des ballons, voilà qui semble en effet convenir à un joueur qui se fait un peu balader par Luis Enrique au PSG, notamment au poste d’arrière droit quand Achraf Hakimi n’est pas là, ce qui sera le cas lors du match aller face au FC Barcelone.

Après 84 matchs d’affilée en Équipe de France, le record de longévité d’Antoine Griezmann s’arrête là…



Blessé à la cheville, Grizi est remplacé par Matteo Guendouzi.



Bon rétablissement Antoine 💙 pic.twitter.com/mdarOAljm2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2024

Mais pour l’heure, en équipe de France, Didier Deschamps compte bien chouchouter son jeune talent, qui à désormais 18 ans pourrait bien faire partie de la liste des Bleus pour l’Euro 2024. Et il aura ensuite, si le PSG l’y autorise, largement l’âge pour être dans la sélection de Thierry Henry et disputer les Jeux Olympiques. Un doublé qui fait peur à beaucoup de joueurs, mais pas à WZE.

Zaïre-Emery donnera tout physiquement

« Franchement, moi tant que je joue au foot, je suis content. C’est vrai qu’il y a beaucoup de matchs. Mentalement, je ne sais pas mais physiquement je donnerai le meilleur quoi qu’il arrive. Personnellement, ça ne me fait pas peur. Si je participe, je serai très content. Je suis jeune donc un peu insouciant », a livré l’international français, qui a le mérite de se rendre compte de son insouciance. On voit mal le PSG priver l’équipe de France d’un tel jouer pour les JO de Paris 2024, et le doublé semble donc envisageable à l’heure où Zaïre-Emery a plusieurs objectifs dans cette fin de saison, dont un beau parcours en Ligue des Champions… et l’obtention du baccalauréat.