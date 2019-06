Euro Espoirs : La France se rapproche des demi-finales !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

2e journée de l'Euro Espoirs :

San Marino Stadium.

France U21 - Croatie U21 : 1 à 0.

But : Dembélé (9e) pour la France.

Trois jours après leur victoire contre l'Angleterre (2-1), les Bleuets enchaînent un deuxième succès de suite, grâce à une tête de Dembélé. Avec six points, la troupe de Sylvain Ripoll est deuxième du Groupe C à égalité avec la Roumanie. Alors que l'Angleterre et la Croatie sont d'ores et déjà éliminés, la France est bien partie pour se qualifier pour les demi-finales de cet Euro Espoirs, puisqu'elle jouera la place de leader contre les Roumains lundi prochain.