Euro ‍: Deschamps loin d’être le sélectionneur le mieux payé

Par Eric Bethsy

Grâce au contrat signé en janvier 2023, Didier Deschamps avait obtenu un salaire confortable. Mais le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas le mieux payé parmi les coachs présents à l’Euro 2024.

Au niveau des sélections aussi, l’Angleterre se montre généreuse en termes de rémunération. C’est effectivement Gareth Southgate qui possède le salaire le plus élevé parmi les sélectionneurs présents à l’Euro 2024. Le coach des Three Lions, qui a menacé de quitter son poste si son équipe n’est pas sacrée cet été, perçoit 5,8 millions d’euros par an ! L’Anglais devance largement son homologue de l’Allemagne Julian Nagelsmann (4,8 M€) et le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez (4 M€).

Deschamps absent du podium

Vous l’aurez compris, Didier Deschamps ne figure pas sur le podium. L’entraîneur de l’équipe de France n’arrive qu’en quatrième position avec un salaire annuel estimé à 3,8 M€ selon Finance Football. A noter que les revenus les plus bas appartiennent aussi à un Français, à savoir Willy Sagnol, payé 200 000 euros par la Géorgie.

Les salaires annuels des sélectionneurs de l’Euro 2024 :

1. Gareth Southgate (Angleterre) : 5 800 000 €

2. Julian Nagelsmann (Allemagne) : 4 800 000 €

3. Roberto Martinez (Portugal) : 4 000 000 €

4. Didier Deschamps (France) : 3 800 000 €

5. Ronald Koeman (Pays-Bas) : 3 000 000 €

. Luciano Spalletti (Italie) : 3 000 000 €

7. Vincenzo Montella (Turquie) : 1 800 000 €

8. Murat Yakin (Suisse) : 1 600 000 €

9. Ralf Rangnick (Autriche) : 1 500 000 €

. Domenico Tedesco (Belgique) : 1 500 000 €

. Zlatko Dalic (Croatie) : 1 500 000 €

12. Dragan Stojkovic (Serbie) : 1 400 000 €

13. Luis de la Fuente (Espagne) : 1 250 000 €

. Serhiy Rebrov (Ukraine) : 1 250 000 €

15. Kasper Hjulmand (Danemark) : 1 150 000 €

16. Sylvinho (Albanie) : 750 000 €

17. Michal Probierz (Pologne) : 560 000 €

18. Steve Clarke (Ecosse) : 550 000 €

19. Francesco Calzona (Slovaquie) : 540 000 €

20. Marco Rossi (Hongrie) : 300 000 €

. Matjaz Kek (Slovénie) : 300 000 €

22. Ivan Hasek (République Tchèque) : 250 000 €

23. Edward Iordanescu (Roumanie) : 240 000 €

24. Willy Sagnol (Géorgie) : 200 000 €