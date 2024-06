Euro 2024 ‍: Nul contre la Pologne, la France se complique la vie

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France n’a pas réussi à battre la Pologne dans un match longtemps fermé et qui s’est joué sur deux pénaltys (1-1). Les Bleus terminent deuxièmes, et pourraient jouer la Belgique en 1/8e mais se retrouvent surtout dans une très dangereuse partie de tableau.

France - Pologne 1-1

But pour la France : Mbappé (56e sp)

But pour la Pologne : Lewandowski (82e sp)

Déjà qualifiée, l’équipe de France a tout de même vécu une dernière journée haletante face à la Pologne, dans un match qui a mis un temps à fou à démarrer. Il faut dire qu’il ne se passait pratiquement rien pendant une heure jusqu’à ce que Dembélé provoque un pénalty après un dribble à l’entrée de la surface. Le héros masqué Mbappé ne se privait pas pour le transformer et ouvrir la marque (1-0, 56e). Un scénario parfait d’autant que pendant ce temps à Berlin, les Pays-Bas et l’Autriche se répondaient coup pour coup, mais avec toujours la formation batave menée, ce qui l’empêchait de rester devant l’équipe de France.

56' 𝗕𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧



Kylian Mbappé transforme son pénalty et ouvre le score dans cette rencontre ! Ça fait 1-0 pour nos Bleus !



🇫🇷1-0🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/snEKLyNixw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2024

Malgré plusieurs occasions de faire le break, les Bleus ne parvenaient pas à se détacher, et leur défense en béton depuis le début de cette compétition allait se fendiller sur une action anodine. Upamecano touchait le bout du pied de Swiderski dans la surface, pour un pénalty léger mais bien sifflé avec la VAR. Lewandowski voyait sa tentative être repoussée par Maignan, mais l’arbitre le donnait à retirer car le gardien du Milan AC était sorti un peu tôt. La deuxième tentative du Polonais était la bonne (1-1, 82e). S’en suivaient 10 minutes un peu folles avec la volonté des Français de repasser devant, car l’Autriche, qui menait 3-2 face aux Néerlandais, en profitait pour doubler tout le monde grâce à Sabitzer dans le même temps.

L’Autriche, première de ce groupe grâce à sa victoire finale 3-2, aura l’avantage de jouer le 2e du groupe F, qui pourrait être la Turquie. De son côté, la France devra attendre mercredi pour connaitre son adversaire, car ce sera le deuxième du groupe parfaitement serré où figurent la Belgique, la Roumanie, l’Ukraine et la Slovaquie. Pas d’adversaire insurmontable au programme, même si le premier tour de la formation de Didier Deschamps n’aura pas été impérial. Et que cela met la France du côté de l'Espagne, de l'Allemagne et du Portugal dans la partie de tableau. De leur côté, les Pays-Bas vont aussi passer, mais parmi les meilleurs quatrième, puisqu’ils sont certains de faire mieux que la Hongrie et la Croatie notamment.