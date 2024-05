Euro 2024 ‍: Mbappé va mal, il appelle au secours

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A quelques semaines de l’Euro avec la France, Kylian Mbappé est loin de son meilleur niveau et ce ne sont pas ses dernières sorties qui ont rassuré les observateurs et les supporters des Bleus.

L’arme offensive n°1 de Didier Deschamps inquiète. A trois semaines de l’Euro 2024, Kylian Mbappé est très loin de son meilleur niveau. De nouveau transparent samedi soir en finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant du Paris Saint-Germain traverse une période très délicate qui dure depuis plusieurs semaines. Géré de manière étrange par Luis Enrique depuis l’annonce de son départ, l’ancien Monégasque semble à court de forme et son train de vie interroge. Virée à Cannes, soirée d’adieu au restaurant, présence au Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Les Bleus en danger à l'Euro 2024 ?

A quelques jours de l’Euro, l’inquiétude monte au sujet de la star du football français. Et ce n’est pas Stéphane Guy qui va calmer les pessimistes puisque sur l’antenne de RMC, le journaliste n’a pas masqué son inquiétude au sujet de Kylian Mbappé, dont les performances et les dernières sorties médiatiques sont un réel sujet de préoccupation. Pour l'ancien journaliste vedette de Canal+, l'équipe de France pourrait payer le prix de cette dernière saison du numéro 7 au Paris Saint-Germain.

« Je ne vais pas vous rappeler à quel point j’aime Mbappé, je l’ai appelé le génie français, ce n’est pas pour rien. Je le trouve toujours Français, mais très peu génie en ce moment, notamment dans sa communication. J’ai envie de lui dire ‘détends-toi, retrouve ton naturel’. Ce n’est peut-être pas possible, mais toutes ses dernières sorties sont inquiétantes. Ce qui est inquiétant aussi, c’est son niveau car une nouvelle fois, il a traversé la finale de la Coupe de France de manière clandestine. On est à 19 jours de l’Euro, ce n’est pas un personnage ordinaire, mais il faudrait qu’il soit hors-norme pour retrouver son meilleur niveau en trois semaines. Ce serait quasiment miraculeux, je n’y crois pas, j’ai vraiment du mal. Il y a une semaine, je ne le voyais pas non plus jouer la finale, donc tout est possible » a lancé dans l’After Foot l’ancien commentateur de Canal +, qui se demande bien dans quel état Didier Deschamps va retrouver Kylian Mbappé pour la préparation de l’Euro 2024. On le sait, le parcours de la France dans cette compétition dépendra en grande partie de la forme de l’attaquant du PSG, lequel sera attendu au tournant et observé de très près.