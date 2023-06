Euro 2024 ‍: La France bat la Grèce et a presque son billet dans la poche

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Qualification pour l'Euro 2024

Stade de France

France bat Grèce : 1 à 0

But : Mbappé (53e sp) pour la France

Expulsion : Mavropanos (Grèce) à la 70e

Avec quatre victoires en autant de matchs dans les qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne, la France réussit un parcours parfait. Le succès (1-0) ce lundi soir face à la Grèce scelle presque définitivement la qualification tricolore.

Pour sa dernière sortie de la saison 2022-2023, l’équipe de France avait la possibilité de faire un grand pas vers l’Euro 2024, et cela, dans un stade de France comble. Face à une équipe de Grèce qui talonnait les Bleus au classement, les Bleus avaient donc tout intérêt à ne pas se planter. Dominateurs pendant toute la première période, sans se montrer géniaux, les vice-champions du monde 2022 ne trouvaient pas la faille, se montrant trop fébriles dans le dernier geste, à l’image de cette frappe trop molle de Koundé repoussée par le portier grec (44e).

Juste après la pause, et suite à un tacle pleine tête de Mavropanos sur Grizemann, Mateu Lahoz accordait un penalty, l’arbitre espagnol n’expulsant toutefois pas le joueur grec après l’usage de la VAR. En charge de tirer ce penalty, Mbappé butait sur Vlachodimos (53e). Mais, le gardien de but était devant sa ligne au moment du tir, et il était donc retiré et cette fois transformé par l’attaquant du PSG (1-0). Kylian Mbappé marquait là son 40e but sous le maillot tricolore à cette occasion et devenait le recordman des buteurs français en une saison avec 54 buts toutes compétitions, effaçant des tablettes les 53 buts de Just Fontaine en 1957-1958.

Sauvé une première fois par l’arbitre, Mavropanos était expulsé à la 70e après avoir balancé Kolo Muani qui filait vers le but, le défenseur grec laissant son équipe à dix. Sur le coup-franc accordé à la limite de la surface, Griezmann n’était pas loin de doubler la mise, son tir frôlant la transversale (71e). Face à une équipe de Grèce qui ne se montrait pas dangereuse, les Bleus tentaient de tuer le suspense et faisaient le siège du but visiteur. Sur un contre rondement mené, Mbappé et Dembélé étaient proches de trouver la faille, mais il manquait quelques centimètres au joueur du Barça pour y parvenir (88e). On en restait là, malgré quatorze minutes de temps additionnel, un résultat qui est évidemment très positif pour la France.

Classement du groupe B

1e. France 12 pts

2e. Grèce 6 pts (-1m)

3e. Irlande 3 pts (-1m)

4e. Pays Bas 3 pts (-2m)

5e. Gibraltar 0 pt