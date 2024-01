Euro 2024 ‍: Didier Deschamps se prend un gros coup de pression

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France fait partie des favoris pour l'Euro 2024. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé de faire comprendre à Didier Deschamps qu'une victoire était attendue.

C’est parti pour 2024, une année qui sera marquée par le sceau du sport en France avec l’organisation des Jeux Olympiques de Paris, où toute la planète aura son regard tourné vers la capitale française. Il y aura aussi l’Euro 2024 pour lancer un été assez fou au niveau du sport tricolore. Un évènement très attendu et même, en ce qui concerne le football à proprement parler, encore plus attendu que les Jeux Olympiques tant l’Euro reste une compétition majeure. La France, facilement qualifiée et vice-championne du monde en titre, fait partie des favoris même s’il est toujours compliqué de faire un pronostic. Notamment car en 2021, les Tricolores étaient aussi très attendus, et cela ne les avais pas empêchés de se planter contre la Suisse dès les 1/8e de finale. Cela avait chauffé pour Didier Deschamps dans la foulée, cet échec ayant eu beaucoup de mal à être digéré.

La France a besoin de trophées

𝟭𝟬 matchs 🏟️

𝟯𝟰 buts inscrits ⚽️

𝟭𝟰 buteurs différents 🙌



Pour le plaisir, on se remet 𝙏𝙊𝙐𝙎 𝙇𝙀𝙎 𝘽𝙐𝙏𝙎 des Bleus en 𝟮𝟬𝟮𝟯 🤩#FiersdetreBleus pic.twitter.com/6cy9lyehFa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 30, 2023

Nul doute que la pression est toujours là sur le sélectionneur national, qui vient de se faire rappeler par la Ministre des Sports que la France avait besoin de victoires majeures. « Oui, d’autant que les Bleus feront partie des favoris ! L’enchaînement entre l’Euro en Allemagne et les JO à Paris peut entraîner la France dans une dynamique de victoires. Cette équipe a envie de titres, notre pays a besoin de victoires de premier plan comme récemment avec le hand féminin, et l’année qui s’ouvre devrait nous porter collectivement », a confié Amélie Oudéa-Castéra dans les colonnes du JDD. Une sortie qui confirme l’importance aussi du sport dans le moral des Français, et le coup de booster que peut représenter l’organisation d’une compétition mondiale, ou un sacre continental en football. Didier Deschamps est donc prévenu, la France a besoin d’un nouveau titre, même si le sélectionneur national est tout de même l’homme qui a mis les Bleus avec régularité au sommet du football mondial, avec une victoire en Coupe du monde, une finale, et aussi une finale de l’Euro en 2016.