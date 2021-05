Euro 2021 : Deschamps autorisé à convoquer 26 joueurs

Dans : Equipe de France.

Au vu du contexte sanitaire, l’UEFA a autorisé les sélectionneurs à convoquer 26 joueurs pour l’Euro 2021.

Bonne nouvelle pour Didier Deschamps. RTL rapporte ce mardi que l’UEFA a tranché la question du nombre de joueurs pour les listes des sélections à l’Euro. Comme fortement pressenti ces derniers jours, Didier Deschamps et ses paires pourront convoquer 26 joueurs pour le championnat d’Europe, au lieu de 23. Un changement qui s’explique par le contexte sanitaire et par la nécessité de disposer de suffisamment de joueurs à chaque match en cas de cas positifs au Covid-19 dans les sélections.

Le journaliste Nicolas Georgereau a expliqué via son compte Twitter les modalités des nouvelles règles de l’UEFA. « Liste de 26 joueurs donc pour l’Euro2020 . Mais 23 joueurs sur la feuille de match. Listes données au 1/6 à l’UEFA. Jusqu’au premier match : possibilités de changements illimités dans la liste si blessure ou maladie. Possibilité de changer un gardien dans la liste avant chaque match de la compétition si blessure, même s’il y a un ou deux gardien(s) disponibles dans la liste ». C’est donc une liste de 26 joueurs que Didier Deschamps communiquera à Marie Portolano et à Nathalie Iannetta le 18 mai à 20 heures sur les antennes de M6 et de TF1.