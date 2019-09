Euro 2020 : Pas de fausse note pour l'équipe de France !

Dans : Equipe de France.

Qualifications pour l'Euro 2020 - 5e journée

Stade de France

France bat Albanie : 4 à 1

Buts : Coman (8e, 68e), Giroud (27e), Ikoné (85e) pour la France; Cikalleshi (90e sp) pour l'Albanie

La France a fait un pas de plus vers l'Euro 2020 en venant facilement à bout de l'Albanie (4-1) ce samedi soir dans un stade de Franche comble et qui a apprécié la copie rendue par les Champions du monde.

C'est après un incident plutôt grotesque de faux hymne que ce match débutait avec près de 10 minutes de retard, mais la France n'allait pas trainé pour les mettre les pendules à l'heure grâce à Coman qui ouvrait le score suite à un excellent service de Varane (1-0, 8e). Les Bleus dominaient l'Albanie de la tête et des épaules, et c'est fort logiquement que Giroud, sur une passe décisive d'Hernandez, doublait la mise (2-0, 27e). Il s'agissait là du 36e but de l'attaquant de Chelsea en 92 sélections avec les Bleus. Avant la pause, Griezman avait l'occasion de corser, mais l'attaquant du Barça voyait son penalty être repoussé par la tranversale (37e).

Après la pause les champions du monde ne se relâchaient pas et et continuaient à mettre la pression sur une défense albanaise qui faisait ce qu'elle pouvait. Et c'est Coman qui signait un doublé en trompant de près Strakosha (3-0, 68e). Deschamps pouvait alors offrir à Ikoné sa première sélection, le joueur du LOSC remplaçant Coman (77e) avant d'ouvrir son compteur avec les Bleus sur un service de Fekir, qui venait lui aussi d'entrer en jeu (4-0, 85e). La copie tricolore était seulement ternie par ce penalty transformé en toute fin de match par Cikalleshi (4-1, 90e) suite à une faute pas évidente de Lloris sur ce même joueur albanais. Les Bleus sont toujours en tête de leur groupe à égalité de points avec la Turquie et l'Islande avant la réception d'Andorre la semaine prochaine.