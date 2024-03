EdF ‍: « ‍Chiante à mourir ‍», l’Equipe de France prend cher

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France a joué deux matchs amicaux face à l’Allemagne et le Chili en ce mois de mars et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Bleus n’ont convaincu personne à l’occasion de ces deux tests.

L’absence préjudiciable d’Antoine Griezmann n’explique pas tout, l’Equipe de France a raté ses deux matchs de préparation à l’Euro 2024 en ce mois de mars. Battue par l’Allemagne, la France a enchainé avec un succès contre le Chili mais au-delà des résultats, la manière n’a convaincu personne. Au niveau des individualités, personne ne sort grandi de ce rassemblement hormis peut-être Randal Kolo Muani et Youssouf Fofana. Collectivement, les deux prestations sont très en-dessous de ce que l’on est en droit d’attendre d’un candidat à la victoire finale à l’Euro, et ce n’est pas Jérôme Rothen qui va dire le contraire.

Dans son émission "Rothen s’enflamme" sur les ondes de RMC, l’ancien milieu offensif du PSG et de l’Equipe de France a vivement critiqué les performances des Bleus et l’inquiétude monte à trois mois du championnat d’Europe. « Didier Deschamps, il ne va pas se réinventer. Mais la seule chose que l’on peut dire après ce rassemblement du mois de mars, c’est qu’on a reculé plus qu’on a avancé. C’est la réalité. La rentrée de l’Equipe de France au mois de mars a toujours été un évènement historiquement et aujourd’hui, je trouve qu’il n’y a plus cet évènement. Au contraire, cette équipe, elle est chiante à mourir » a lancé Jérôme Rothen avant de poursuivre.

« Comment tu peux aimer cette Equipe de France ? »

« Elle a été chiante contre l’Allemagne et je ne parle même pas du résultat. Le résultat est secondaire, c’est juste pour avoir un peu plus de certitudes par rapport à son groupe, à son dispositif et à certains joueurs. Sur ce rassemblement, je trouve qu’on a reculé car les deux matchs sont horribles et terribles dans le contenu. A travers ses choix et la façon de faire son groupe, il ne peut pas se réinventer. Il est dans la continuité de ce qu’il a toujours fait. Comment tu peux aimer cette Equipe de France avec ces milieux de terrain ? En théorie il y a Griezmann mais je parle des deux matchs du mois de mars. Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery, Fofana, Camavinga... Tu as des milieux de terrain qui ne me font pas kiffer, il n’y a pas de prise de risque, de créativité… » a conclu l'animateur de RMC, de moins en moins optimiste pour l’Equipe de France, même si l’histoire nous a appris que les matchs amicaux n’étaient pas toujours révélateurs et significatifs avant les grandes compétitions pour les Bleus.