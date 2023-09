Espoirs ‍: La chaîne L'Equipe récupère les droit de l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Contre toute attente, alors que TF1 semblait en pole position, c'est la chaîne L'Equipe qui a été retenue par la FFF pour diffuser les matches de l'équipe de France Espoirs désormais entraînée par Thierry Henry pour les saisons 2023-2025. C'était Canal+ qui diffusait préalablement ces matchs en cryptée.

« Je suis satisfait d’avoir conclu cet accord des droits de diffusion de l’équipe de France Espoirs avec la chaine L’Équipe. Cet accord confère une nouvelle exposition à notre Equipe de France Espoirs dirigée par Thierry Henry. Les supporters pourront ainsi suivre en clair et gratuitement tous les matchs de notre sélection qui s’apprête à vivre une saison riche et passionnante avec deux objectifs majeurs : les qualifications pour l’Euro 2025 et les Jeux Olympiques à Paris en 2024 », s'est réjoui Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football après cette annonce.