Enfin un France-Algérie ? Pas avant 2024 !

Depuis la venue d'Emmanuel Macron en Algérie, la question d'un match France-Algérie est de nouveau à l'ordre du jour. Si la Fédération Française de Football est favorable à l'organisation de cette rencontre, le calendrier va poser problème, au moins jusqu'en 2024.

Un match de football pour apaiser des tensions qui durent depuis des décennies. C'est l'idée d'Emmanuel Macron, validée par Noël Le Graët. Si L'Algérie a souvent joué des matchs amicaux en France, elle n'a plus affronté les Bleus depuis 2001 et une victoire 4 bus à 1 de la bande de Zinédine Zidane. Aujourd'hui, le retour de cette confrontation prestigieuse fait saliver tout le monde, notamment au vu de la qualité des deux effectifs. La France a remporté la Coupe du monde 2018 et l'Algérie a soulevé la CAN en 2019. Mais un match entre la France et l'Algérie, aussi demandé soit-il, ne devrait pas avoir lieu avant au moins deux ans.

Un France-Algérie en 2024 ?

Comme l'explique l'Equipe, le calendrier surchargé des nations européennes avec la Coupe du monde, l'Euro et la Ligue des Nations fait qu'un match contre les Fennecs va être difficile à organiser. Après le mondial au Qatar, les Bleus vont enchaîner une longue session de qualification pour l'Euro 2024 qui prendra fin en mars de la même année. Avant ça, les Bleus vont tenter de se relancer dans leur groupe de Ligue des Nations où ils sont pour le moment quatrièmes derrière l'Autriche, la Croatie et le Danemark. Le but est d'éviter la dernière place et une relégation en ligue B. Avec ce calendrier effréné, un match France-Algérie ne sera possible que lors de l'été pour les matchs amicaux qui préparent l'Euro en Allemagne. L'Algérie devra également se trouver un créneau avec ses matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Si une rencontre entre les Fennecs et l'Équipe de France est alléchante sur le papier, il faudra attendre encore quelques années pour la voir se dérouler réellement, et ce n'est pas spécialement en raison des relations parfois compliquées entre les deux pays.