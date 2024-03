En crise au PSG, le soldat Kolo Muani sauvé par Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré une saison difficile au PSG, où il ne s’est pas imposé comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique, Randal Kolo Muani garde la confiance de Didier Deschamps, qui compte toujours sur lui en Equipe de France.

Didier Deschamps n’est pas du genre à tourner le dos à l’un de ses joueurs, même si la situation de ce dernier avec son club a évolué négativement au cours des derniers mois. Le sélectionneur de l’Equipe de France l’a prouvé avec Olivier Giroud, en continuant de le sélectionner à des périodes où son temps de jeu était extrêmement faible à Chelsea par exemple. Même chose avec Antoine Griezmann, qui a connu des turbulences à Barcelone mais qui a toujours été un pion essentiel sous le maillot tricolore. Certes, Randal Kolo Muani ne jouit pas du même statut que Grizou ou Giroud.

Mais à en croire les informations de L’Equipe, l’avant-centre recruté par le PSG pour 90 millions d’euros à Francfort l’été dernier a toujours une très belle cote dans l’esprit de Didier Deschamps. Alors que le sélectionneur des Bleus va dévoiler jeudi sa liste pour les matchs amicaux contre l’Allemagne et le Chili, l’ancien Nantais en fera bel et bien partie. Preuve qu’il compte toujours sur Kolo Muani, Deschamps a pris son téléphone pour appeler son attaquant, qu’il a soutenu en privé et en public.

Deschamps a soutenu Kolo Muani

S’il n’y a aucune garantie qu’il soit à l’Euro, « RKM » sera dans la liste dévoilée jeudi par le coach des Bleus. Sa place dans la hiérarchie des avant-centres est en revanche une énigme car pendant que Randal Kolo Muani galère au PSG, Olivier Giroud et Marcus Thuram enfilent les buts à l’AC Milan et à l’Inter. Avec la blessure de Kingsley Coman, il se pourrait que le polyvalent attaquant parisien évolue sur le côté droit, où il pourrait se retrouver en concurrence avec deux de ses coéquipiers en club, à savoir Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Si sa place de titulaire et sa position sur le terrain sont encore floues, Randal Kolo Muani a en tout cas été rassuré par Didier Deschamps, qui ne le snobera pas de sitôt malgré plusieurs mois de galère dans la capitale.