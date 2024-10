Eleven All Stars 2, ou et quand suivre le match Espagne - France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La revanche du France-Espagne des streamers aura lieu ce samedi.

Il y a deux ans, un évènement avait marqué les esprits en France avec le match de gala entre des steamers français et espagnols lancé tel un défi au départ, et qui avait littéralement cartonné. 20.000 spectateurs au Stade Jean Bouin de Paris, et plus d’un millions de téléspectateurs sur Twitch, pour une audience qui avait surpris tout le monde. Les youtubeurs tricolores s’étaient imposés 2-0 dans une chaude ambiance, et la revanche arrive.

70.000 spectateurs attendus

Ce samedi, l’Espagne a vu encore plus grand en accueillant cette rencontre au Wanda Metropolitano de Madrid, l’antre de l’Atlético. Ce sont donc 70.000 personnes qui sont attendues pour cette affiche qui constitue une revanche. La rencontre aura lieu ce samedi 12 octobre, avec une prise d’antenne à 18h00 pour un coup d’envoi à 19h30. Le match sera diffusé gratuitement sur Twich, sur la chaine d’Amine, qui est à l’origine de cet évènement. Les stars françaises du streaming ou des réseaux sociaux seront au rendez-vous, comme Inoxtag, Michou, Bruce Grannec, Carlito ou Zach Nani.

🚨 𝕷𝖆 𝖉𝖊𝖗𝖓𝖎𝖊̀𝖗𝖊 𝖑𝖎𝖌𝖓𝖊 𝖉𝖗𝖔𝖎𝖙𝖊 🤩



On se donne rendez-vous ce samedi à 18h sur le stream d'Amine pour le MATCH RETOUR 🇫🇷 France - Espagne 🇪🇸 ! Devant plus de 40 000 personnes à Madrid ! (19h30 coup d'envoi)



À samedi les GOATS 👋 pic.twitter.com/1gqEZPblDb — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) October 9, 2024

Dans les tribunes, il devrait y avoir du beau monde, avec possiblement Antoine Griezmann ou Gérard Piqué, toujours aussi fan de football et des plateformes vidéos, et grand ami de l’organisateur coté espagnol, le steamer Ibai Llanos. Un match qui devrait donc être très suivi, même s’il reste à savoir si l’audience surpassera le score record effectué il y a deux ans de cela.