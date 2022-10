Edf : Zidane revient, c'est le triple choix

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Sans club depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinédine Zidane se repose avant de reprendre du service. Alors qu'il est annoncé partout en Europe, le technicien français a fait une annonce importante sur son avenir.

Entraîneur du Real Madrid entre 2016 et 2018, Zinédine Zidane a réalisé d'incroyables prouesses avec le club de la Maison Blanche en remportant notamment trois Ligue des Champions consécutives. Après celle glanée face à Liverpool en 2018, le technicien français a tiré sa révérence, avant de revenir à la fin de la saison 2019, jusqu'en 2021, en soulevant le championnat d'Espagne. Mais depuis, Zidane se fait discret, mais prépare en réalité son retour sur un banc d'entraîneur. À l'occasion de la présentation de sa statue au musée Grévin à Paris, le champion du monde 1998 a fait une annonce déterminante sur son avenir et son retour dans le football. « Je vais bientôt entraîner à nouveau. Je ne suis pas loin de le refaire » a déclaré l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Zidane bientôt à la tête des Bleus ?

Désormais, le retour de Zizou a été annoncé par lui-même. Il ne fait aucun doute que l'ancien meneur offensif de 50 ans est un candidat pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l'Équipe de France. Alors que le contrat de DD expire après le mondial au Qatar, Zidane espère être le prochain coach des Bleus. Les récentes rumeurs laissent entendre que Zidane aurait le choix entre trois destinations pour reprendre du service. La Juventus de Turin, qui est en grande difficulté cette saison et qui est l'ancien club de Zidane, le PSG qui rêve du ballon d'or 98 depuis plusieurs années pour l'associer à Kylian Mbappé ou bien sûr l'Équipe de France. Si la sélection française semble être la destination la plus probable pour Zidane, un retournement de situation peut subvenir, en fonction des résultats des Tricolores et de Deschamps au Qatar.