EdF : Zidane ou Deschamps, Varane assume à 100 %

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors qu’il aurait pu devenir le nouveau capitaine de l’équipe de France suite à la retraite internationale d’Hugo Lloris, Raphaël Varane a lui aussi décidé de laisser sa place aux jeunes. Un choix mûrement réfléchi qu’il assume et explique avec des mots très forts.

Après les départs d’Hugo Lloris ou de Steve Mandanda, Raphaël Varane aurait pu devenir le nouveau leader d’expérience des Bleus pour l’Euro 2024 et la prochaine Coupe du Monde. Mais il n’en sera finalement rien, puisque le défenseur central de 29 ans a lui aussi décidé de prendre sa retraite internationale. Une décision pas vraiment comprise par les Français, sachant que le joueur de Manchester United a encore de belles saisons devant lui alors qu’il n’a pas encore la trentaine. Si des rumeurs disaient que Varane avait pris cette décision par rapport à la prolongation de Didier Deschamps, à la non-arrivée de Zinédine Zidane ou aux conflits en interne avec la FFF, l’ancien du Real Madrid a démenti tout cela. Car s’il a choisi de mettre la sélection française de côté, c’est uniquement à cause d’une fatigue physique et mentale.

« J’ai besoin de souffler »

"Si un autre coach était venu, ça n'aurait rien changé"



« Zidane sélectionneur à la place de Deschamps ? Non, ça n’aurait rien changé. C’est une décision personnelle, il n’y a rien eu d’extra-sportif, que ce soit l’arrêt de la carrière internationale d’autres joueurs, que ce soit la prolongation du coach, que ce soit ce qui se passe en ce moment à la Fédération… Ça n’a rien à voir avec ma décision qui est personnelle. J'ai tout donné, physiquement, psychologiquement. Le très haut niveau, c'est une machine à laver... on joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. J'ai l'impression d'étouffer, le joueur est en train de bouffer l'homme. J’ai failli ne pas participer au dernier Mondial 2022, j’étais effondré, j’ai terminé la Coupe du Monde sur les rotules. J’ai tout donné. Si on avait gagné, je l’aurais annoncé tout de suite après. C’est la décision la plus importante de ma carrière. Moi, je vis les choses à fond. Mentalement, j’arrive même plus à me concentrer parfois, en fin de saison. Parfois, quand je suis avec ma famille, que j’ai quitté à 13 ans, je n’arrive pas à déconnecter. Je suis là, sans être là. J’ai besoin de souffler. Le moment le plus dur a été d’appeler le sélectionneur. Il a été compréhensif. Je pense qu'il s'en doutait un peu, mais qu'il espérait que je n'appelle pas », a détaillé, sur Canal+, Varane, qui restera à jamais dans l’histoire des Bleus grâce à ses grandes performances à la Coupe du Monde 2018.