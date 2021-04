EdF : Benzema et la France, un resto pour faire la paix ?

Dans : Equipe de France.

Buteur contre Chelsea en Ligue des Champions, Karim Benzema suscite autant d’admiration que de frustration en France.

Et pour cause, les supporters de l’Equipe de France regrettent logiquement de ne pas voir évoluer le buteur du Real Madrid sous les couleurs tricolores. A moins de trois semaines de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, on se dirige vers une nouvelle absence de Karim Benzema pour une grande compétition internationale. Le problème n’est évidemment pas sportif pour Didier Deschamps, qui reproche à Karim Benzema ses propos dans les colonnes de Marca il y a plus de cinq ans. Sur Winamax TV, le chroniqueur Walid Acherchour a invité les deux hommes à faire la paix dans un bon restaurant de Madrid une bonne fois pour toute afin d’offrir au peuple français l’attaque de feu qu’il mérite avec Benzema, Mbappé et Griezmann.

« On va vraiment ne pas avoir Benzema à l’Euro et à la Coupe du monde 2022 ? Je suis désolé mais moi, je ne l’accepte toujours pas. Deschamps va vraiment nous anesthésier avec ça ? Quand on voit la forme dans laquelle il est, ce n’est pas possible… Ils ne peuvent pas aller se faire une bouffe à Madrid, mettre les egos de côté pour qu’on ait un n°9 comme ça en Equipe de France ? Parce que selon moi avec Benzema, Mbappé et Griezmann, on a un triplé historique à aller chercher (Coupe du monde, Euro, Coupe du monde). On va se retrouver à la Coupe du monde au Qatar avec Martial, Ben Yedder ou Giroud qui aura 36 ans ? Sincèrement, Benzema a fait des maladresses, tu ne le prends pas à l’Euro, tu ne le prends pas à la Coupe du monde… mais à un moment tu peux pardonner ! Je veux voir Benzema en Equipe de France car c’est l’un des meilleurs attaquants de la planète et qu’il n’a jamais été à ce niveau-là » a lancé le journaliste, dégoûté de voir Benzema briller ainsi avec le Real Madrid et être toujours snobé par Didier Deschamps chez les Bleus.