EdF : Victime d’un buzz, Deschamps a une dent contre les moqueurs

Pour l’annonce de son entretien avec Didier Deschamps le mois dernier, la radio RMC avait publié une photo du technicien qui avait fait le buzz.

La raison ? Le sélectionneur de l’équipe de France affichait un large sourire… avec une toute nouvelle dentition. Cela n’avait pas échappé aux internautes qui, après les moqueries de ces dernières années, ont tenu à féliciter l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Pourtant, le buzz n’a pas du tout amusé le principal intéressé. « Ça ne regarde que moi. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est ma vie privée, donc je n'ai pas à commenter, dire le pourquoi du comment », a réagi Deschamps sur Europe 1, avant de s’expliquer.

Deschamps et l’image de la FFF

« La seule chose que je peux dire, c'est que, bien évidemment, en étant sélectionneur de l'équipe de France, il y a un côté représentatif qui est important, parce que cela concerne l'image de la fédération, a confié DD. Je suis salarié, et même si je suis un salarié un peu à part, je suis salarié de la fédération et, par rapport à ce que représente le rôle de sélectionneur pour le football français, je ne vais peut-être pas m'habiller comme certains de mes joueurs, avec certaines tenues, même si ça leur va très bien… »

« Je ne me vois pas me faire une coupe de cheveux un peu exotique non plus. Je ne cherche pas le buzz. Je fais en sorte de me protéger, de protéger ma famille. C'est quelque chose d'important, même si l'exposition, de par ma fonction, est importante. Ça peut être dans le positif, ça peut être dans le négatif. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça pour ne pas être impacté du tout », a conclu Deschamps, qui a donc écarté son ancienne dentition pour le bien de l’équipe de France…