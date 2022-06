EdF : Varane forfait, Deschamps convoque Konaté

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure vendredi soir contre le Danemark, Raphaël Varane va quitter Clairefontaine, le défenseur de Manchester United est forfait pour les trois prochains matchs des Bleus et c'est Ibrahima Konaté qui le remplace.

Touché face au Danemark, Raphaël Varane a été contraint de céder sa place à William Saliba à l’heure de jeu, le champion du monde 2018 semblant se plaindre de la cuisse gauche. Ce samedi, la Fédération Française a confirmé que Varane quittait les Bleus et laissait sa place à Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool. « Raphaël Varane ne pourra pas participer aux trois prochains matches de l'équipe de France contre la Croatie à Split, le lundi 6 juin, l'Autriche à Vienne le vendredi 10 juin et à nouveau la Croatie au Stade de France le lundi 13 juin. Victime d'une douleur musculaire à la cuisse gauche, le défenseur de Manchester United a passé des examens ce samedi qui ont confirmé son indisponibilité pour les trois derniers matches de la saison. Didier Deschamps a décidé de le remplacer par Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool rejoindra le groupe dans les meilleurs délais et sera présent dimanche à Split pour l'entraînement de veille de match », précise la FFF.