EdF : Valbuena prévient Benzema, ça va se jouer sur le terrain

Alors que Karim Benzema va effectuer son grand retour en équipe de France lors de l’Euro 2021, Mathieu Valbuena a refusé de se mouiller sur cette sélection.

Coéquipiers chez les Bleus pendant de longues années, Karim Benzema et Mathieu Valbuena ne sont plus amis. Même s’il serait fort de dire qu’ils sont ennemis, les deux ne passeront pas leurs prochaines vacances ensemble. En même temps, les attaquants français sont encore emmêlés dans l’affaire de la sextape, Benzema étant soupçonné d’avoir fait du chantage à Valbuena pour éviter la diffusion de cette fameuse sextape du côté de Clairefontaine. Depuis 2015, et le début de cette histoire, les deux hommes sont en froid. D’ailleurs, le meneur de jeu de l'Olympiakos n’a plus reporté le maillot des Bleus, et le buteur du Real Madrid s’apprête à le faire plus de cinq ans après. Mais alors comment Valbuena a-t-il réagi à l’annonce de Didier Deschamps ? Réponse (ou pas) du principal intéressé.

« Didier Deschamps sort gagnant dans tous les cas »

« Je n'ai aucun commentaire à faire sur la sélection de Benzema en équipe de France. S'il peut apporter un plus à la France, tant mieux pour les Bleus. Après, ce sera sur le terrain que ça va se jouer, tout simplement. Je n'ai rien de plus à dire. Il y a eu un choix du sélectionneur. Pour moi, Didier Deschamps sort gagnant dans tous les cas. Si l'équipe de France marche, on dira qu'il a dû s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France performe moins, on ne lui en voudra pas. C'est ce qu'il sait bien faire, il sait bien faire ses listes. En attaque, il n'a aucune garantie, il a fait ses choix. Je pense qu'il sortira gagnant dans tous les cas », a lancé, sur RMC, le Petit Vélo, qui ne préfère pas trop se mouiller avant de retrouver son ex-partenaire lors du procès en octobre.