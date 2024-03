EdF ‍: Upamecano traité d’Harry Maguire français

Cadre de l’équipe de France depuis sa belle Coupe du Monde 2022, Dayot Upamecano vit une saison compliquée que ce soit avec les Bleus ou le Bayern Munich. De quoi s’inquiéter en vue de l’Euro 2024 ?

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps en 2020, Dayot Upamecano est peu à peu devenu une valeur sûre des Bleus jusqu’à être un titulaire, mais plus aussi indiscutable que cela. S’il a réalisé une très grosse Coupe du Monde au Qatar en 2022 aux côtés de l’expérimenté Raphaël Varane, le joueur du Bayern Munich a conservé sa place dans le onze de l’équipe de France, dans l’axe droit de la défense. Aligné aux côtés d’Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez ou plus récemment de Benjamin Pavard, Upamecano a clairement perdu du crédit lors des derniers rassemblements. Si Deschamps continue de lui donner toute sa confiance, son match face à l’Allemagne à Lyon le week-end n’a pas rassuré grand-monde. Si bien qu’il est resté sur le banc contre le Chili mardi pour le deuxième match de l’année 2024 des Bleus. Ce qui n’est pas vraiment bon signe en vue de l’Euro, où Upamecano pourrait être relégué sur le banc des remplaçants.

"Dayot Upamecano is France’s Harry Maguire"



We got an excellent breakdown from @andybrassell and @Jon_LeGossip on how France are looking ahead of Euro 2024 🏆



Click to listen: https://t.co/sBPS5n2C2B