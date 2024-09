EdF ‍: Un sérieux problème affole Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France entame ce vendredi contre l’Italie en Ligue des Nations un nouveau cycle après avoir échoué en demi-finale de l’Euro cet été et Didier Deschamps doit vite se trouver des leaders.

SOS leaders, l’effectif de l’Equipe de France manque cruellement de tauliers en dehors de Kylian Mbappé, Mike Maignan ou Antoine Griezmann. Dans son édition du jour, L’Equipe s’attarde sur ce point crucial de nature à inquiéter le staff de Didier Deschamps alors que débute avec ce rassemblement un nouveau cycle après l’Euro 2024, qui a davantage frustré les joueurs et les supporters qu’autre chose. Pour le staff des Bleus, l’heure est venu de lancer de nouveaux joueurs avec les convocations dans le groupe de Michael Olise, Loïc Badé ou encore Manu Koné, récompensés après leurs belles performances lors des Jeux Olympiques sous la direction de Thierry Henry.

Mais avec cet effectif de plus en plus jeune, un réel problème de leadership se pose. Kylian Mbappé est un capitaine qui prend son rôle à coeur, qui échange beaucoup avec les joueurs et qui tente de montrer l’exemple, mais l’attaquant du Real Madrid est l’un des seuls tauliers sur lequel Didier Deschamps peut s’appuyer, avec Mike Maignan et un Antoine Griezmann tout de même fragilisé après son Euro catastrophique. De nouveaux leaders doivent émergés et vite en Equipe de France, et des joueurs comme Aurélien Tchouaméni ou encore Youssouf Fofana seront amenés à prendre plus de place selon le quotidien sportif dans les mois à venir.

Deschamps doit se trouver de nouveaux leaders

Ngolo Kanté (33 ans) a lui aussi le profil d’un potentiel capitaine mais il s’agit plus d’un leader par les actes que par les paroles, et Didier Deschamps ne veut pas forcer la nature du milieu de terrain d’Al-Ittihad. En interne, un joueur s’impose doucement comme l’un des cadres inattendus du groupe, il s’agit de Jules Koundé, renforcé par son Euro très réussi et de plus en plus interventionniste dans le groupe auprès des joueurs. Dans les mois à venir, il faudra que plusieurs joueurs suivent l’exemple du Barcelonais alors que dans cette liste du mois de septembre, seuls cinq champions du monde ont été appelés. Preuve que les leaders disparaissent petit à petit, mais il est impératif de vite les remplacer pour garder un groupe équilibré dans lequel Didier Deschamps a des relais.