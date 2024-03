EdF ‍: Un scandale dénoncé en équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera l'une des grandes favorites pour remporter l'Euro 2024 en Allemagne. Didier Deschamps a encore quelques mois pour regarder certains joueurs en vue de sa liste pour la compétition.

Après avoir échoué en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, l'équipe de France compte bien rectifier le tir lors d'une autre grande compétition. Les Bleus ont fait de l'Euro 2024 un objectif majeur. Pour tenter d'aller au bout, Didier Deschamps devra méticuleusement choisir les joueurs qui composeront sa liste. Afin de faire des tests, le sélectionneur de l'équipe de France n'aura plus qu'un rassemblement, à savoir celui de mars. Certains observateurs aimeraient voir la présence de joueurs qui le méritent mais qui ne sont pas assez exposés selon eux, car évoluant dans des clubs dits moyens. C'est en tout cas l'avis de Jean-Michel Larqué.

Deschamps injuste, Larqué est dépité

1️⃣8️⃣ 𝐀𝐍𝐒 🥳



Le benjamin des Bleus fête sa majorité, 𝑱𝑶𝒀𝑬𝑼𝑿 𝑨𝑵𝑵𝑰𝑽𝑬𝑹𝑺𝑨𝑰𝑹𝑬 𝑾𝑨𝑹𝑹𝑬𝑵 🙌💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ufquxO5R8x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 8, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a poussé un petit coup de gueule sur le sujet, invitant Didier Deschamps à revoir son jugement : « Il y a des joueurs qui passent au travers des mailles du filet de la sélection probablement parce qu'ils sont dans des petits clubs. Je trouve ça assez injuste. J'aimerais que le sélectionneur change son fusil d'épaule. Quand Benzema n'était pas en équipe de France mais qu'on reparlait éventuellement de son retour, j'avais évoqué la possibilité pour Didier Deschamps de faire preuve d'humanité. On peut pardonner même si on n'oublie pas. Quelques mois après, il y a eu un entretien et Benzema est revenu. J'ai envie de dire à Didier Deschamps que rien ne l'empêche et ne l'interdit de prendre des joueurs, par le fait d'une carrière, des choix, des éclosions tardives. Ces joueurs ont deux handicaps : de ne pas jouer à l'étranger et de ne pas être dans un grand club. Quand je vois que certains joueurs sont appelés en équipe de France alors qu'ils ont le temps... Warren Zaïre-Emery, s'il est appelé dans six mois ou un an, ça ne va rien changer à sa carrière. Il est appelé parce qu'il est dans une équipe qui est en pointe. Quand je vois des garçons comme Veretout, c'est un bon joueur. Mais Téji Savanier ou Pierre Lees-Melou ne sont pas inférieurs à Veretout ».

Peu de chances en revanche que Didier Deschamps change sa manière de faire, qui porte ses fruits. Récemment interrogé sur le sujet alors qu'il réalisé une grande saison avec Brest, Pierre Lees-Melou lui-même a avoué se sentir encore loin du niveau de l'équipe de France.