EdF ‍: Un « ‍match pourri ‍», Stéphane Guy s’énerve, c’est le clash ‍!

Par Corentin Facy

Malgré l’ampleur du score (1-4), la victoire de l’Equipe de France à Budapest contre Israël a provoqué de vifs débats sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, où Stéphane Guy et Dave Appadoo n’ont pas apprécié le succès des Bleus de la même manière et s’en sont expliqués avec passion.

Le contexte autour de l’Equipe de France n’était pas le plus serein possible avant ce déplacement en Hongrie pour y affronter Israël sur terrain neutre. Toute la semaine, il a été question de la retraite anticipée d’Antoine Griezmann, de l’absence de Kylian Mbappé et des tensions autour de la nomination d’un nouveau capitaine pour ce rassemblement. Malgré tous ces aléas, l’équipe de Didier Deschamps n’a pas eu besoin de forcer son talent pour battre Israël avec un score gonflée en fin de match grâce aux buts des entrants Guendouzi et Barcola. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Stéphane Guy a fait savoir qu’il avait été plutôt agréablement surpris par la performance des Bleus au regard justement de ce contexte plutôt négatif autour de la sélection nationale depuis plusieurs jours. Mais son avis assez bienveillant à l’égard de l’Equipe de France a provoqué la furie du plateau et notamment de son confrère Dave Appadoo.

😳"Si le truc c'est de prendre le score final, de dire qu'il y a eu 4-1 donc tout va bien... Il ne faut pas s'emmerder à regarder le match !"



Dave Appadoo s'emporte face à Stéphane Guy qui défend la prestation des Bleus. #ISRFRA#EDS pic.twitter.com/F5LIBy75Ah — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 10, 2024

« Je ne comprends pas le niveau d’attente que vous avez sur un Israël-France en octobre sous la flotte dans un stade vide à Budapest. Moi, je ne me suis pas éclaté mais j’ai plutôt passé un bon moment sur ce match par rapport à tout ce que j’entends sur les Bleus depuis une semaine. Je sentais le match banane, je pensais qu’on allait perdre. Je ne dis pas qu’il fallait trembler, mais personne n’avait d’attentes, et quand l’équipe gagne 4-1, les gens disent qu’on attendaient mieux que ça » a d’abord lancé Stéphane Guy, avant que le journaliste de France Football ne lui réponde avec passion au augmentant le niveau des décibels. « Si le truc, c’est de prendre le score final et de se dire ‘il y a eu 4-1 donc tout va bien’, alors on ne s’emmerde pas à regarder le match, si je peux répondre (il hausse le ton), tu as fais un tunnel de 10 minutes pour nous expliquer que tu avais peur, on a le droit de te répondre » a répondu Dave Appadoo.

La victoire de la France contre Israël fait débat

L’échange s’est poursuivi dans la confusion entre les deux hommes, car pour Stéphane Guy, il n’était pas question de laisser faire. L’ancien journaliste de Canal+ et de RMC a continué de défendre sa position… et les Bleus. « Arrête un peu, tu veux qu’on décompte le temps de parole dans cette émission entre Dave Appadoo et Stéphane Guy ? Ne caricature pas ce que j’ai dit, j’explique simplement que c’est un match que la France a maîtrisé de A à Z. A t’écouter, c’était pourri, donc ok c’est un match pourri ! » a lancé Stéphane Guy avant que son confrère ne lui réponde pour conclure.

« Ce que je t’explique, c’est que si on regarde juste le score, on ne s’emmerde pas à regarder le match, on va au resto et on regarde le Livescore à la fin. Tu t’es éclaté, tant mieux, pas moi ! ». Visiblement, tout le monde n’a pas vu le même match jeudi soir, ou n’avait pas les mêmes attentes devant cet Israël-France qui ne restera pas dans les annales, même si les Bleus ont plutôt maîtrisé leur sujet en l’emportant et en marquant quatre buts. Le match de lundi face à la Belgique, un adversaire au niveau plus relevé, sera sans doute plus riche en enseignements et permettra peut-être aux deux journalistes d’être sur la même longueur d’onde, cette fois.