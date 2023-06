EdF ‍: Un grand problème arrive, les joueurs français préoccupés

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Le 24 juillet 2024, l'équipe de France, quelques jours après l'Euro en Allemagne, va également jouer les Jeux olympiques. Une compétition que Jules Koundé rêve de disputer.

Représenter son pays dans une grande compétition internationale est toujours un moment particulier. Encore plus pendant les Jeux olympiques, compétition la plus regardée au monde. Les JO qui se disputent tous les 4 ans seront à Paris en 2024. L'occasion pour l'équipe de France de se rattraper de sa dernière participation à Tokyo qui n'a pas été flamboyante. Si Kylian Mbappé a fermement annoncé son intention de participer aux JO de football, l'attaquant du PSG n'est pas le seul dans ce cas. D'autres compatriotes rêvent de jouer cette compétition, ouverte aux footballeurs de moins de 23 ans mais également à trois joueurs au-dessus de cette limite d'âge. Jules Koundé n'a pas caché son souhait d'être l'un de ces trois joueurs.

L'accord des clubs, ce n'est pas gagné

« Évidemment, c'est compliqué ! C’est compliqué de jouer. Après c’est une compétition que beaucoup de joueurs aimeraient disputer. Moi y compris. Après c’est le sélectionneur qui fera ses choix bien évidemment. Mais disputer des JO, surtout en France, c'est une expérience » a déclaré le défenseur du FC Barcelone en conférence de presse. Si Sylvain Ripoll est toujours en place pour les JO, il aura donc l'occasion de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans. Âgé de 24 ans, l'ancien des Girondins de Bordeaux pourrait être sélectionné en tant que joker, avec probablement Kylian Mbappé et un autre joueur. Le premier problème est que l'Euro se termine le 14 juillet. Dix jours plus tard, et jusqu'au 10 août, la France tentera de remporter pour la deuxième fois de son histoire l'épreuve de football aux JO après l'édition 1984 à Los Angeles. Koundé rêve d'y être et ce n'est probablement pas le seul. Le deuxième problème est le plus important. Les JO ne sont pas à des dates FIFA, et les clubs n'ont donc aucune obligation de les libérer, ce qui risque de faire grincer des dents en France. Antoine Griezmann a aussi émis le rêve de disputer cette épreuve, mais que vont dire les clubs s'ils récupèrent des éléments qui sont partis pendant près de deux mois pour jouer avec leur sélection, et ne seront pas disponible et en pleine forme avant l'automne ?