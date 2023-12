EdF ‍: Un couac en 12 ans, il a une confiance aveugle en Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France connait désormais son groupe pour l'Euro 2024. Les Bleus de Didier Deschamps n'auront aucun match facile sur le papier.

Autriche, Pays-Bas et le vainqueur du Barrage A, voici les adversaires de l'équipe de France pour le prochain Euro qui aura lieu cet été en Allemagne. Du lourd au programme donc pour les Bleus, qui seront en plus attendus au tournant, eux qui peuvent bénéficier d'une étiquette de grands favoris au titre final. Pour autant, certains doutes planent toujours sur la tête des hommes de Didier Deschamps, qui n'avaient pas fait le travail lors de la précédente édition. Pour Pascal Dupraz en revanche, cet épisode n'est qu'un petit accroc et les Bleus ont énormément de chances d'encore une fois faire mouche lors de l'Euro 2024.

L'équipe de France sera au rendez-vous, pas de panique

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a fait pas dans la langue de bois sur le sujet et misé une grosse pièce sur les doubles champions du monde. « Je ne pense pas qu'il y ait un membre de l'équipe de France, que ce soit les joueurs ou de l'encadrement qui s'autoproclame favori. Ce sont les suiveurs qui considérent à la lecture des derniers résultats qu'on est favori. Cette posture, tu la subis plus qu'autre chose. Ils ne sont pas apeurés par le fait d'être favoris. C'est la deuxième nation à la FIFA. L'Euro est extrêmement difficile dès les poules mais la France est toujours là. Quand la France perd contre les Suisses, elle menait 3 buts à 1 à 20 minutes de la fin. Ils vont s'en accommoder. La France, c'est normal qu'elle soit favorite. Assumer son statut, c'est jouer. Il faut regarder les derniers résultats depuis Deschamps. A part un couac... perdre en France contre le Portugal, c'est de la loterie. Mais la France est toujours présente et va assumer en Allemagne encore une fois », a notamment indiqué Pascal Dupraz, qui ne se fait pas beaucoup de soucis pour les Bleus l'été prochain lors de l'Euro 2024. Réponse dans quelques mois maintenant.