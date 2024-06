EdF ‍: Un cadre sacrifié contre l’Autriche, Deschamps va frapper fort

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A trois jours de l’entrée en lice dans l’Euro, Didier Deschamps n’est pas totalement sûr de sa compo. Le sélectionneur de l’équipe de France a encore une hésitation concernant sa charnière centrale. Face à l’Autriche, la paire composée de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté pourrait être séparée.

Longtemps réputé conservateur, Didier Deschamps deviendrait presque adepte du changement. Le sélectionneur de l’équipe de France a profité des derniers matchs de préparation pour apporter de surprenantes modifications. On a notamment vu Antoine Griezmann se positionner un cran plus haut en tant que deuxième attaquant, pendant que Marcus Thuram, précédemment aligné dans l’axe, était chargé de se replacer sur le côté gauche. Et ce ne seront peut-être pas les seules nouveautés de Didier Deschamps.

🇫🇷 La tentation Saliba fait toujours plus son chemin dans l'esprit du staff de l'équipe de Francehttps://t.co/OJ7ljO82aV — RMC Sport (@RMCsport) June 13, 2024

Avant l’entrée en lice dans l’Euro face à l’Autriche lundi, le coach des Bleus a encore un doute concernant sa compo de départ, et plus précisément sur sa charnière centrale. La paire composée de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté pourrait être séparée, envisagent nos confrères de RMC, qui révèlent une possible titularisation de William Saliba. Il faut dire que le défenseur central d’Arsenal, longtemps décevant avec les Bleus, a enfin répondu aux attentes en sélection. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille vient de rendre une très bonne copie lors du match amical contre le Canada (0-0) dimanche dernier.

Le staff apprécie sa relance

Sa prestation réussie confirme sa montée en puissance sous le maillot tricolore. Résultat, William Saliba, également performant pendant les entraînements, a marqué de précieux points aux yeux du staff technique. Notamment séduits par ses qualités à la relance, Didier Deschamps et ses adjoints n’écartent pas l’hypothèse de le titulariser dès le début de l’Euro. Il s’agirait d’une sacrée récompense pour le Gunner, considéré comme l’une des références à son poste en Premier League. Reste à savoir qui serait sacrifié en cas de choix fort.