EdF ‍: Tout le monde s'ennuie, Deschamps s'en moque royalement

L'équipe de France affronte la Pologne ce mardi pour son ultime match de poule à l'Euro 2024. Les hommes de Didier Deschamps vont devoir passer la seconde pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

L'équipe de France déçoit en ce début d'Euro 2024. Les Bleus n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets, sauf une fois grâce à un but contre-son-camp d'un Autrichien. Le manque d'efficacité des joueurs de Didier Deschamps commence à inquiéter, tout comme le jeu produit. Encore une fois, et malgré une génération de joueurs talentueuse, le rendu est assez pauvre. De nombreux fans et observateurs se plaignent de ne prendre aucun plaisir à voir jouer l'équipe de France. Des critiques dont a eu vent Didier Deschamps, même si ce dernier ne semble pas vraiment en tenir compte...

Les fans s'ennuient sévère, Deschamps n'y croit pas

Ce lundi en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France a en effet tenu à répondre à ses détracteurs. Le tout en rappelant que les matchs des Bleus étaient toujours très suivis : « Libre à vous de commenter. C'est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu'on a eues. (...) On n'a pas marqué. Vous faites les commentaires que vous voulez. On a plus de 10 millions de téléspectateurs sur chaque match, je pense que si les gens n'aiment pas, ils chainent de chaine. C'est plus facile à la maison mais au stade ils restent jusqu'à la fin. Après, je le répète, ne pas avoir marqué est le point négatif ». Une sortie loin de faire l'unanimité encore une fois et qui dénote l'état d'esprit particulier de Didier Deschamps en ce début d'Euro 2024. A noter que face à la Pologne, Antoine Griezmann pourrait démarrer sur le banc, alors que Kylian Mbappé va de mieux en mieux et devrait donc avoir quelques minutes.