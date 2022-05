EdF : Touché par un deuil familial, Didier Deschamps quitte Clairefontaine

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Touché par un deuil familial, Didier Deschamps a rejoint le Pays Basque. Ce mardi matin, il a appris le décès de son père, et a été autorisé par la FFF à retrouver sa famille. « C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la disparition du père de Didier ce matin. Didier est allé rejoindre ses proches et je l'assure de toute mon amitié et de mon soutien dans cette épreuve », a expliqué Noël Le Graët à la presse. L’entrainement de l’équipe de France a été maintenu et animé par son adjoint Guy Stéphan. Pour le moment, aucune précision n’a été donnée sur la présence de Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus contre le Danemark, ce vendredi au Stade de France, même si cela parait bien évidemment secondaire. Cela dépendra probablement de la date des obsèques du père de Didier Deschamps, Pierre Deschamps.