EdF ‍: Thierry Henry confronté à une terrible menace ‍?

Thierry Henry a appris une mauvaise nouvelle mercredi avec le transfert de Khephren Thuram à la Juventus Turin, qui s’est immédiatement opposée à la participation du milieu de terrain aux JO avec la France.

Khephren Thuram devait être l’un des cadres de Thierry Henry aux Jeux Olympiques, mais le futur ex-Niçois ne disputera finalement pas cette compétition avec l’Equipe de France cet été. Mercredi en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a annoncé la mauvaise nouvelle. Le futur club de Khephren Thuram, à savoir la Juventus Turin (que Thierry Henry n’a pas cité) refuse que son futur joueur participe aux Jeux Olympiques et rate par conséquent la reprise de l’entraînement avec la Vieille Dame.

France : La Juventus prive Khéphren Thuram des JO !

« C'est un énorme coup dur, mais on n'a pas d'autre choix que de faire avec » a annoncé Thierry Henry, qui devait choisir mercredi lequel parmi les 23 pré-sélectionnés n’allait pas participer aux Jeux Olympiques afin de réduire la liste à 22. L’ancien coach de Monaco n’a donc pas eu besoin de faire de choix, mais il aurait sans doute préféré éviter ce scénario. Espérons désormais que cela ne se reproduise pas d’ici aux JO, mais la crainte d’un épisode similaire est bien réel au sein du groupe tricolore. D’après les informations de L’Equipe, Thierry Henry redoute qu’on lui retire Michael Olise dans les prochains jours.

Michael Olise aussi privé des JO en cas de transfert ?

Et pour cause, le milieu offensif de Crystal Palace a reçu le feu vert des Eagles pour participer aux Jeux Olympiques avec la France cet été, mais son avenir ne devrait plus s’écrire avec Crystal Palace d’ici la fin du mercato. Le joueur et le club anglais sont en négociations très avancées avec le Bayern Munich, dont les dirigeants ont déjà bloqué Mathys Tel. En cas de transfert de Michael Olise chez le géant allemand, il y a fort à parier que le natif de Londres serait rappelé et retiré à l’Equipe de France olympique. Ce qui aurait sans doute le don d’agacer passablement Thierry Henry, qui dispute ce jeudi un premier match amical contre le Paraguay.