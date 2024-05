EdF ‍: La France prévenue, le 17 juin ça peut faire mal

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le groupe de l'équipe de France ne sera pas une partie de plaisir à l'Euro 2024. Un entraineur français de Ligue 1 très bien renseigné annonce des problèmes à venir pour les Bleus de Didier Deschamps face à l'Autriche.

Dans un peu plus de trois semaines désormais, le championnat d’Europe ouvrira ses portes et se disputera dans un seul pays, ce qui est à noter de nos jours. Direction l’Allemagne donc pour voir les Bleus tenter de remporter ce titre qui leur échappe depuis 2000, malgré une finale en 2016 et un statut de favori non assumé en 2021. Cette fois-ci encore, en raison de son énorme potentiel, de Kylian Mbappé et de la récente place de finaliste de la Coupe du monde, l’équipe de France apparait comme l’un des ogres. A confirmer donc dans un groupe pas si facile où les Pays-Bas seront surveillés, tandis que la Pologne et l’Autriche font moins peur. Mais concernant la formation du pays frontalier avec l'Allemagne, qui sera le premier adversaire des Bleus le 17 juin prochain pour le premier match, attention à l’excès de confiance.

L'Autriche à domicile et en modes Bundesliga

Entraineur de l’AS Monaco et ancien international autrichien dans les années 1990, Adi Hütter a tenu à prévenir l’équipe de France qu’il ne fallait pas trop croire que les trois points de la victoire allaient tomber dans sa poche sans forcer. Didier Deschamps est prévenu, l’entrée en lice pourrait être fracassante si les Bleus ne sont pas prêts. « Les Français seront les favoris du match et de l’Euro, mais les Autrichiens ont une équipe spé- ciale avec un très bon coach, Ralf Rangnick, qui était mon directeur sportif à Salzbourg, et beaucoup de bons joueurs qui évoluent pour la plupart en Allemagne. Sa grande force, c’est une idée claire du football et du travail d’équipe, avec un pressing haut et beaucoup de courage à la récupération du ballon. Je crois en elle. Si la France la sous-estime, il peut y avoir une surprise. Sinon, ce sera difficile. Pour moi, la France vise la première place du groupe, et les Pays- Bas et l’Autriche se disputeront la deuxième, devant la Pologne », a prévenu Adi Hütter dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Un message qui va certainement aider Didier Deschamps à préparer cette rencontre, alors que la sélection autrichienne comporte en effet une grosse ossature de Bundesliga, mais aussi des stars comme Kevin Danso (RC Lens), Konrad Laimer (Bayern), Marcel Sabitzer (Dortmund) et bien sûr Marco Arnautovic (Inter Milan) même si David Alaba, ne sera toutefois pas à l’Euro en raison de sa blessure avec le Real Madrid.