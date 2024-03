EdF ‍: Thierry Henry a son onze pour les JO, la France va vibrer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Cet été, les Jeux Olympiques en France sont une formidable occasion de faire briller le football, quelques jours seulement après la fin de l’Euro. Le pays rêve d’un doublé monumental, Thierry Henry aussi.

Dans quelques mois, les Jeux Olympiques vont faire vibrer la France et à cette occasion, Thierry Henry a bien l’occasion de briller. Sélectionneur des espoirs et de l’équipe olympique, l’ancien consultant de Prime Video a déjà une idée bien précise de l’équipe qu’il espère aligner lors des JO. On le sait, le sélectionneur des Bleuets a le droit de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans dans son équipe, comme toutes les autres sélections. Ses choix se sont portées sur Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, trois tauliers de l’Equipe de France de Didier Deschamps qui vont disputer l’Euro dont la finale aura lieu dix jours avant le début des Jeux Olympiques.

France : Mbappé, Griezmann et Giroud aux JO, il stoppe le délire https://t.co/iDbfOwewXO — Foot01.com (@Foot01_com) March 13, 2024

S’il obtient le feu vert de leurs clubs, Thierry Henry pourra donc compter sur ces trois joueurs lors des Jeux. A en croire les indiscrétions du Parisien, le champion du monde 1998 rêve d’un milieu de terrain composé de Khephren Thuram, Eduardo Camavinga et Warren Zaïre-Emery pour soutenir son trio offensif. Dans ce secteur de jeu, Rayan Cherki aura son mot à dire, mais il est désormais remplaçant avec l’OL tandis que Manu Koné (Borussia Monchengladbach) est lui aussi suivi de près. En défense, Thierry Henry peut également présenter du lourd. Dans son idée, on retrouve pour l’instant Malo Gusto à droite, Adrien Truffert à gauche et un binôme composé de Castello Lukeba et de William Saliba dans l’axe.

Le onze de rêve de Thierry Henry révélé

Attention toutefois, certains joueurs pourraient être privés des Jeux Olympiques par leur club, qui ont tout à fait le droit de les bloquer pour cette compétition. En défense, le profil de Leny Yoro ne laisse évidemment pas Thierry Henry insensible et sauf surprise, le Lillois sera de la partie et sera en concurrence directe avec Castello Lukeba. Si l’on rajoute à tous les joueurs déjà cités Benoit Badiashile, Bradley Barcola, Bafodé Diakité, Yann Ghobo, Arnaud Kalimuendo, Elye Wahi ou encore Mathys Tel, on peut d’ores et déjà affirmer que la France a de quoi faire peur aux autres sélections aux Jeux Olympiques. En espérant qu’un maximum de clubs libèrent leur club pour que les Bleus soient redoutables cet été.

Le onze rêvé de Thierry Henry aux JO selon Le Parisien : Chevalier – Gusto, Saliba, Lukeba, Truffert – Camavinga, Zaïre-Emery, K.Thuram, Griezmann – Mbappé, Giroud.