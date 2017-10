EdF : Thauvin plutôt que Fékir en Bleu, Riolo explique le choix de Deschamps

Dans : Equipe de France, OL, OM.

Qualifiée directement pour la Coupe du monde, ce qui n’est pas si fréquent, l’équipe de France a accompli sa mission sous la coupe de Didier Deschamps.

Le sélectionneur national, gagneur dans l’âme, est néanmoins critiqué, ce qui reste également un sport national en France et partout ailleurs. Mais lors du dernier rassemblement décisif, l’absence de Nabil Fékir et la présence de joueurs offensifs moins flamboyants a beaucoup étonné. Daniel Riolo fait partie de ceux-là, lui qui avoue que le capitaine de l’OL a parfaitement remonté la pente et est désormais de retour à son meilleur niveau, un niveau international.

« Fékir ? Il est très très bien. Sa non-sélection ? Il y a deux façons de voir le truc. Soit tu dis, il revient seulement, il faut attendre un peu. Mais dans le même temps tu vois qu’il y a Thauvin et Payet là tu te dis que c’est pas normal. Fékir quand on l’a critiqué, c’est normal. Après sa blessure, l’an dernier, lui même dit qu’il est critiquable, qu’il n’a pas fait les efforts pour être irréprochable. C’est le plus gros salaire, il doit répondre aux attentes. T’es bon, bravo, c’est normal tu es le plus gros salaire, le numéro 10…. Mais Deschamps fonctionne comme ça. On le sait. Il faut le savoir. On peut faire 150 débats… Sur le fond, je le critique énormément, mais on sait que ce n’est pas forcément avec les meilleurs joueurs que tu fais des perfs dans les compétitions internationales. Tu regardes le Portugal à l’Euro, l’Allemagne… Ca joue magnifiquement bien, j’adore cette équipe. Mais Low il privilégie toujours le groupe. Il appelait Podolski qui ne mettait pas un pied devant l’autre en club. Il appelait Klose qui était indiscutable en sélection mais pas en club… », a rappelé le consultant de RMC sur le site Ultimo Diez. Une manière de voir les choses propres à Didier Deschamps, même si les supporters lyonnais se demandent régulièrement si sa préférence n’a pas tendance à aller aux joueurs qui portent le maillot de l’OM.