EdF ‍: Tchouaméni énorme, Deschamps lui met la pression

Par Guillaume Conte

Buteur et meilleur tricolore ce jeudi contre l'Irlande, Aurélien Tchouaméni a montré un visage que Didier Deschamps attend de lui à chaque match. Le milieu de terrain français est prévenu.

Totalement intenable au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a réalisé un match de très grande tenue avec l’équipe de France, ce jeudi soir face à l’Irlande. Il a été pour beaucoup d’observateurs tout simplement le meilleur joueur des Bleus, et son but inscrit d’une frappe limpide ne gâche rien. Une performance qui se traduit aussi par des chiffres éloquents, avec une énorme précision dans les passes et surtout des ballons récupérés au nombre de 10, ce qui est assez rare. Un niveau de performance qui n’a pas toujours été le sien pour l’ancien monégasque, notamment dans la deuxième partie de saison dernière, où il s’est un peu écroulé après la Coupe du monde. Voilà pourquoi Didier Deschamps ne l’a pas épargné en conférence de presse, le sélectionneur national n’étant pas du genre à laisser ses joueurs se reposer sur leurs lauriers.

Deschamps attend Tchouaméni à chaque match

« Il a cette capacité de frapper la balle et de marquer. Il en avait mis une très importante en Coupe du monde. Mais là où il a été très performant, c'est dans ce qui concerne la récupération. Dans tout ce qui est duel. C’est là où je l’attends car il y a cinq joueurs offensifs devant lui. Il doit avoir cela, et il ne l'a pas toujours. Il doit l’avoir à chaque fois. Mais l'équipe de France a besoin d'un Aurélien au maximum dans ce domaine. Il n'est pas seul mais il doit avoir cela. C'est une soirée parfaite pour lui, pour nous », a souligné le sélectionneur national, qui prévient Aurélien Tchouaméni de l’exigence du plus haut niveau, même si son début de saison avec le Real Madrid tend à confirmer que l’ancien monégasque a bien compris qu’il devait encore hausser son niveau de jeu, notamment dans le travail défensif.