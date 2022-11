EdF : Rupture du ligament pour Christopher Nkunku

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Blessé lors du dernier entraînement de l'équipe de France avant de partir au Qatar, non seulement Christopher Nkunku ratera le Mondial, mais il sera également absent plusieurs mois.

Christopher Nkunku s’apprêtait à vivre un formidable moment, puisque l’attaquant de Leipzig était convoqué pour jouer le Mondial au Qatar après un énorme début de saison avec le club allemand. Mais, en l’espace d’un geste anodin lors de l’entraînement à Clairefontaine, l’attaquant formé au PSG a vu ce rêve s’écrouler puisqu’il a été contraint d’abandonner l’équipe de France avant le départ vers Doha. Et Christopher Nkunku a appris une deuxième mauvaise nouvelle après des examens médicaux approfondis. En effet, le joueur de Leipzig souffre officiellement d’une « rupture du ligament externe du genou gauche » et sera probablement absent plusieurs mois avec les Bleus et avec son club. Leipzig a précisé que pour l'instant, rien n'avait été décidé concernant la manière dont ce souci sera traité, l'opération étant une possibilité parmi d'autres.