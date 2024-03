EdF ‍: Rincé et capricieux, Benzema ne peut pas aller aux JO

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema est candidat pour faire partie de l'Equipe de France olympique cet été aux Jeux de Paris. Un rêve inaccessible selon Jérôme Rothen, lequel met en avant le passif de Benzema en bleu et son niveau sportif en Arabie Saoudite.

Karim Benzema va t-il faire un deuxième retour en bleu, un an et demi après son départ en catimini du Qatar ? Mardi, l'attaquant d'Al-Ittihad a fait un appel du pied à Thierry Henry pour être l'un des trois joueurs de plus de 23 ans appelés en Equipe de France pour les JO 2024 à Paris. C'est un petit évènement sachant que, pour beaucoup d'observateurs, l'histoire de Benzema avec les Bleus était terminée depuis le Mondial 2022. Blessé, Benzema avait quitté le groupe de Didier Deschamps en pleine nuit, suggérant depuis avoir été poussé dehors par le staff. Une fin de carrière internationale ratée que Benzema aimerait gommer.

Bientôt un veto anti-Benzema de Deschamps ?

Gagner une médaille avec la France aux JO 2024 de Paris, ce serait une bien meilleure fin en bleu pour Benzema. Encore faut-il que Thierry Henry soit séduit par cette proposition, lui qui a botté en touche ce mercredi. « Je reviens au même débat. Je ne parle de personne, je n’ai cité personne, j’ai parlé de personne. Ce sera bien élargi. Toutes les portes sont ouvertes, pour tout le monde. Maintenant, qui sera dans la liste, ce sera un autre débat. Papin et Cantona peuvent venir aussi », a t-il indiqué auprès de RMC Sport. Pour Jérôme Rothen, pas de doute. Karim Benzema ne fera pas partie de la sélection olympique. Premièrement, il n'a pas quitté les Bleus en bons termes. Deuxièmement, il a perdu l'habitude des matchs de haut niveau en Arabie Saoudite.

🇫🇷 Henry doit-il appeler Benzema pour les JO ?



Pour @RothenJerome, "l'histoire est cassée avec l'Équipe de France" pic.twitter.com/aJOZi1OFNv — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 20, 2024

« Je suis très clair, l'histoire est cassée avec l'équipe de France. Elle avait été cassée une première fois, ils se sont rabibochés et on a vu ce qu'il s'est passé à la Coupe du monde. Karim est parti en Arabie saoudite et je pense que ce n'est pas un championnat qui te permet de rester au meilleur niveau. Avec tout le talent qu'il a, même son club n'était pas content de ses performances. Rien que pour ça, déjà, je ne vois pas comment il pourrait être compétitif pour être dans la liste de Thierry Henry. Parce que le but pour Thierry, ce n'est pas de prendre un nom mais de prendre des joueurs qui vont te transformer et permettre d'être beaucoup plus performant. Le niveau va être relevé et Karim n'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. [...] On l'a vu à la CAN, tous les joueurs qui étaient en Arabie saoudite et sont venus à la CAN n'étaient pas au niveau », a t-il développé dans Rothen s'enflamme.

Ce sera d'autant plus dur pour Benzema que Didier Deschamps aura un droit de regard sur les choix de Thierry Henry selon Jérôme Rothen : « Et l'autre chose, c'est l'entente avec Didier Deschamps. Aujourd'hui, il est au-dessus du président de la fédération, c'est ma sensation. Donc si Thierry a envie de prendre Benzema, je pense que Didier lui dira : « Ecoute, va sur un autre nom, mais Karim laisse-le où il est », a t-il lâché pour conclure. Au vu du manque d'enthousiasme affiché par Henry, l'analyse de Rothen semble réaliste. Au grand dam du Ballon d'Or 2022.