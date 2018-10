Dans : Equipe de France.

En l’absence de Corentin Tolisso, une place était à prendre au milieu de terrain. Elle est pour Tanguy Ndombélé, récompensé de sa belle progression des derniers mois. Et pas pour Adrien Rabiot, brillant avec le PSG et auteur d’un excellent début de saison. Mais le Parisien paye son refus d’être dans la liste des réservistes avant la Coupe du monde, et ne comptez pas sur Didier Deschamps pour passer l’éponge aussi facilement.

« J’estime qu’il n’est pas l’heure pour le moment de penser à le rappeler. C’est beaucoup trop tôt par rapport à l’attitude qu’il a eue, non pas par rapport à moi mais par rapport au groupe et au maillot de l’équipe de France. Par rapport à ce que représente ce maillot, cela n’a pas de sens d’envisager son retour. Pour moi, la situation est claire et vous savez ce qu’il a fait », a souligné le sélectionneur national, qui envoie un message très clair à Adrien Rabiot, qui n’a pour le moment jamais évoqué le sujet depuis sa fameuse lettre du mois de juin. Entre deux forts caractères, la rédemption n’est donc pas à l’ordre du jour.