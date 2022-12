EdF : Rami est un guignol pour les Argentins

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est passée très proche d'un nouveau sacre en Coupe du monde. Mais le rêve a été brisé par l'Argentine et son gardien, Emiliano Martinez.

Comme en 2006, l'équipe de France a perdu une finale de Coupe du monde lors de la séance des tirs au but. Et comme en 2006, cette finale sera difficile à oublier pour bon nombre de fans et observateurs proches des Bleus. Surtout que les Argentins n'ont pas manqué de chambrer les joueurs tricolores, à l'instar de Kylian Mbappé. Et s'il y a bien un joueur de l'Albiceleste qui agace en France, c'est Emiliano Martinez. Le portier argentin, décisif en finale contre les champions du monde sortants, a ensuite provoqué sans vergogne les Français, quitte à montrer une version peu reluisante de sa personne. Et son comportement, Adil Rami ne l'a pas toléré, lui qui l'a insulté sur ses réseaux sociaux.

Rami se fait des amis en Argentine

Réponse des joueurs argentins aux propos offensants Emiliano Martinez d’Adil Rami ! 🥶



Paredes : « Arrête de pleurer Rami. »



Pezzella : « Mdr, allez casse-toi Rami. »



Di Maria : « El Dibu (Martinez) est le meilleur gardien du monde. Va pleurer ailleurs. »#ARG (@DiarioOle) pic.twitter.com/vKAcoR25lb — MercaFoot (@MercaFoot_) December 26, 2022

Pour ne rien arranger, le champion du monde 2018 a aussi précisé que Martinez ne méritait absolument pas le titre de meilleur gardien de la compétition au Qatar. Selon Rami, ce titre aurait dû revenir à Yacine Bounou (Maroc). Comme il fallait s'y attendre, la réaction argentine n'a pas tardé et Leandro Paredes et Angel Di Maria ont répondu à l'ancien joueur de l'OM sur Instagram. Le premier cité a lancé un : « Arrête de pleurer Rami » quand Di Maria en a fait de même tout en s'enflammant totalement pour Emiliano Martinez : « El Dibu (Martinez) est le meilleur gardien du monde. Va pleurer ailleurs ». Un autre joueur de l'Argentine, Germán Pezzella, a lui indiqué : « Mdr, allez casse-toi Rami ». De bonne guerre diront certains. En tout cas, le prochain France-Argentine devrait valoir le coup d'oeil, tout comme le retour de Leo Messi sur les pelouses de Ligue 1. La Pulga est attendue le 3 janvier prochain à l'entrainement du PSG. Il pourrait ensuite jouer face à Angers le 11 janvier.