EdF : Punir ce mauvais élève des Bleus, Deschamps y pense

Ces derniers jours ont sans doute été difficiles à vivre pour Ousmane Dembélé. Remplaçant au FC Barcelone, le champion du monde est sous le feu des critiques en Espagne pour son comportement et ses retards à répétition. Des mauvaises habitudes qui n’ont évidemment pas échappé à Didier Deschamps, qui connaît par cœur l’ancien attaquant du Borussia Dortmund. En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur tricolore a d’ailleurs rappelé (une nouvelle fois) à l’ordre son joueur, l’encourageant à être plus professionnel. Sinon, il n’est pas interdit que DD sévisse un jour.

« Ousmane doit être plus attentif et en adéquation avec l'exigence du haut niveau. Est-ce que je me suis rapproché du Barça par rapport à ses derniers retards ? Non. Je ne m'immisce pas dans la vie du quotidien du club pour Dembélé. À eux de juger les joueurs comme ils l’entendent. Ousmane, ça fait un moment qu’il est avec nous, il est un peu coutumier du fait par rapport aux retards. Maintenant, je le répète, c'est un jeune joueur. Je ne désespère pas qu’il prenne conscience de ça. Ce sont des situations qui peuvent se répéter et plus tôt il arrêtera et comprendra cela, mieux ça sera. En premier lieu pour son club. Sévir ? Il y a différentes options bien évidemment. Je ne désespère pas je le répète. Plus ils font parler d’eux pour leurs performances sportives, mieux c’est. Si à un moment ça ne répond pas, je ferai en sorte de le faire comprendre différemment. L’exemplarité ? Ils sont tous des exemples. Personne n’est parfait » a expliqué un Didier Deschamps encore bienveillant à l’égard d’Ousmane Dembélé. Mais à n’en pas douter, sa patience aura des limites avec l’attaquant du Barça…