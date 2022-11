EdF : Olivier Giroud ne laisse plus le choix à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Olivier Giroud a livré un véritable récital avec l’AC Milan contre Salzbourg lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions.

Auteur de deux buts et de deux passes décisives, l’attaquant de l’AC Milan a réalisé une performance XXL. De toute évidence, Didier Deschamps n’a pas manqué une miette du match d’Olivier Giroud à une semaine de l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France. Après sa superbe prestation contre les Autrichiens de Salzbourg mercredi soir, Olivier Giroud a apprécié à sa juste valeur le moment présent et espère que cela suffira pour définitivement convaincre Didier Deschamps de l’emmener avec lui au Qatar. « Je ne vais pas m'enflammer. C'est très bien parce que je courais un peu après les buts ces dernières semaines. Donc c'est top pour la confiance. La liste ? On verra, on verra, on regardera l'annonce, comme tous mes potes, mais il y a encore des échéances avec mon club. On verra, ce n'est pas moi qui décide » a livré Olivier Giroud au micro de Canal + après la victoire de son équipe face à Salzbourg.

Giroud fait l'unanimité en Italie

Pour la presse italienne en tout cas, il n’y a pas de doute sur la future convocation d’Olivier Giroud en Equipe de France. Et pour cause, l’attaquant de l’AC Milan fait ce jeudi la Une des principaux médias transalpins. « Monsieur Champions. Dans ce Milan jeune, c’est le professeur. Une passe décisive, deux buts (…) Quand les matchs comptent, il marque toujours » écrit par exemple la Gazzetta dello Sport, pour qui il serait insensé pour la France de se passer d’un buteur tel que Giroud à la Coupe du monde. Le CorSera est dans le même ton avec l’international tricolore. « L’homme des grands soirs. Il ne manque jamais à l’appel, un vrai bomber » livre le journal italien tandis que Tuttosport s’enflamme pour le « show Giroud ». Une vague de compliments qui fera plaisir à l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea à une semaine de l’annonce de la liste de Didier Deschamps.