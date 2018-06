EdF : Pogba, c’est le Macron du foot balance Cazarre

Dans : Equipe de France.

Voilà une comparaison osée, et on n’en attendait pas moins de Julien Cazarre. Dans son « tacle à retardement » dans France Football, le trublion de Canal+ s’est attaqué à Paul Pogba, à qui il reproche d’être une énorme star partout, sauf sur un terrain de football. De sa coupe de cheveu à sa disparition soudaine dans certains matchs sur le terrain, l’ancien d’Action Discrète s’en prend à la Pioche et lui demande de se réveiller lors du Mondial en Russie, sous peine de passer pour une vaste arnaque XXL.

« Je crois que cette fois mon «Polo», la fête est finie. C’est quitte ou double. Va falloir méchamment se sortir les doigts de la mise en plis parce que t’auras pas une chance de plus. Ça fait maintenant six ans, depuis mon départ à la Juve, que je suis présenté comme le futur grand espoir du foot français mais là, à force de lambiner, je vais commencer à concurrencer Marco Verratti au concours du mec qui a un problème de croissance et de puberté. Je bats pourtant tous les records possibles, le transfert du Français le plus cher, le plan média le plus gros, les coupes les plus dingues et des fringues à faire passer un sapeur malien pour Thierry Ardisson... J’ai même l’impression que mon coiffeur invente des couleurs, comme Klein ou Soulages. Je suis une marque plus vendue que Nutella et Kellogg’s. En plus, je suis sans gluten et sans huile de palme. Je fais plus de selfies que Mickey et je mets la race à Flash McQueen quand je veux sur le périph. Je suis au top, je vous dis, j’ai juste un seul problème... c’est le terrain. Je suis devenu une carte de bonneteau géant : «Pogba, tu l’as vu à gauche, tu l’as vu à droite, hop, hop, il est dans l’axe...» Seulement, comme au bonneteau, t’as l’impression que tu sais où je suis, mais quand tu retournes la carte... ben j’y suis pas! Un gars jeune, surdoué, qui est un coup à droite un coup à gauche, dont on est certain qu’il a un talent fou et qui est hyper populaire alors qu’on ne comprend rien à ce qu’il fait et qu’il n’a rien fait avant, ça peut marcher... mais ça existe déjà, ça s’appelle Macron », a assené un Julien Cazarre qui rêve de voir Paul Pogba se réveiller et montrer qu’il peut être au meilleur niveau au meilleur des moments, avec les Bleus à la Coupe du monde.