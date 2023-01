EdF : Des joueurs discriminés, Deschamps gravement accusé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Toujours aussi critique envers Didier Deschamps, Jérôme Rothen s’en est de nouveau pris au sélectionneur des Bleus. Pour l’ancien Parisien, le coach de l’équipe de France méprise ouvertement la Ligue 1.

Bien que finaliste du Mondial 2022, Didier Deschamps n’a pas été épargné après l’annonce de sa prolongation. Le sélectionneur de l’équipe de France, désormais sous contrat jusqu’en 2026, s’est attiré les foudres de nombreux observateurs. A commencer par Jérôme Rothen qui militait pour un changement de coach après la compétition au Qatar. Il faut dire que le consultant n’est pas un grand fan de Didier Deschamps à qu’il reproche notamment de boycotter les talents de Ligue 1.

🗣💬 "C'est la réalité. Cela se voit à travers ses choix et ses discours. Je veux voir des joueurs français qui dominent dans leur club et représentent les Bleus."@RothenJerome assure que tous les actes de Deschamps traduisent un manque de respect pour la Ligue 1. #RMCLive pic.twitter.com/t4tpGQYCz7 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 25, 2023

« C’est la réalité, il méprise la Ligue 1, a commenté le spécialiste de RMC. Ça se voit à travers ses choix et son discours. Même avec les joueurs. Ils les encouragent plus ou moins à aller voir à l’étranger. (...) Ce n'est pas normal ! Ce n'est pas normal que le sélectionneur et son staff, qui n'ont rien à faire entre les rassemblements... La seule chose à faire, c'est de regarder les matchs. »

« Regarder les matchs à la télé, j'espère quand même qu'ils le font. Mais venir rencontrer les joueurs, les staffs, les entraîneurs... Quand tu es payé, et bien payé par la Fédé, et je ne remets pas en cause les compétences de Deschamps, il y a un minimum d'intégration à faire pour mettre le football français en avant », a réclamé Jérôme Rothen en prenant l’exemple du Rennais Martin Terrier, jamais convoqué par Didier Deschamps.

Le cas Terrier

« Kolo Muani, on ne peut pas dire qu'il ait des références en deux matchs de Ligue des Champions. Tu n'as aucune certitude avec lui par rapport à Terrier, a comparé l’ancien Parisien. Il a eu du mal à s'intégrer à Lyon mais il a joué la Ligue des Champions. Et tu vas me dire que Kolo Muani, Thuram ou d'autres sont en avance sur Terrier. Non, ce n'est pas possible. »

« Et je prends l'exemple de Ben Yedder, a-t-il poursuivi. Pourquoi il venait beaucoup plus facilement en sélection quand il jouait à l'étranger ? C'est plus facile d'écarter Ben Yedder quand il joue en Ligue 1. Je trouve ça dégueulasse ! (…) On a un championnat de peintres alors ? A part le PSG, les autres... » Comme d’habitude, le sélectionneur tricolore sera attendu au tournant dès sa prochaine liste en mars.