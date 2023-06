EdF ‍: Plus fort que jamais, il refuse d'abandonner la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Une page s'est tournée en équipe de France cet hiver avec les retraites de Varane et Lloris notamment. Antoine Griezmann a hésité, mais il n'a pas voulu abandonner le navire et resplendit avant les matchs des Bleus de cette semaine.

Au terme d’une saison éreintante avec une Coupe du monde au milieu tout de même, l’équipe de France va devoir donner un dernier coup de collier. Si ces convocations au mois de juin, dans la foulée de la Ligue des Champions, ne sont pas une nouveauté, elles sont parfois difficiles à digérer pour certains joueurs, à l’image de Boubacar Kamara qui se voyait déjà partir en voyage de noces et a du rejoindre Clairefontaine après le forfait d’Adrien Rabiot. Pour d’autres en revanche, rejoindre l’équipe de France a toujours été une bouffée d’air frais et un véritable bonheur. C’est le cas d’Antoine Griezmann, qui s’est posée des questions sur son avenir en Bleu quand Hugo Lloris ou Raphaël Varane ont annoncé leur retraite après le Qatar, alors que Paul Pogba aura du mal à revenir avec ses innombrables blessures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Mais le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid est reparti sur des bases folles après la Coupe du monde, et il est l’un des rares à avoir tenu son rang tout au long de la saison. Depuis son changement de poste pour un rôle au coeur du jeu avec une demande défensive beaucoup plus prononcée, Antoine Griezmann s’éclate et ce sera encore une fois le cas lors des deux prochains matchs face à Gibraltar et la Grèce. Une réussite qui bluffe Eric Carrière, interrogé à ce sujet par Le Progrès.

Griezmann vole sur le terrain

« Ce n’est pas le joueur le plus athlétique mais il a une qualité d’appuis, on dirait qu’il vole sur le terrain, qu’il ne touche pas le sol, image, admiratif. Et comme il est malin dans les duels, il se remet tout de suite vers l’avant pour gagner du temps dans la construction », a souligné l’ancien milieu de terrain de Nantes et de Lyon notamment, qui était lui aussi connu pour sa capacité à faire jouer les autres, sans avoir la faculté d’être aussi décisif que le natif de Mâcon. Car Griezmann parvient, avec bientôt 80 sélections au compteur, a être toujours aussi précis. La preuve avec l’Atlético, où il a livré la meilleure saison depuis son retour avec 16 buts et 19 passes décisives. Didier Deschamps le sait, il peut compter sur son vice-capitaine les yeux fermés.