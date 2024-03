EdF ‍: Plus de peur que de mal pour Camavinga

Victime d’une entorse mardi soir avec la France contre le Chili et remplacé par Mattéo Guendouzi avant la mi-temps, Eduardo Camavinga ne devrait pas être absent très longtemps.

Sorti sur blessure avec l’Equipe de France mardi soir, Eduardo Camavinga ne devrait pas manquer beaucoup de matchs avec le Real Madrid. Victime d’une entorse à la cheville après un tacle appuyé d’un défenseur chilien, le milieu de terrain de 21 ans n’a « rien de grave » selon les informations de Fabrizio Romano, qui affirme que le joueur du Real Madrid ne sera pas absent longtemps. Preuve qu’il n’y a rien de méchant pour l’ancien Rennais, sa présence au choc contre l’Athletic Bilbao dimanche soir est incertaine, mais son forfait n’est pas encore acté. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid ne devrait pas prendre de risque puisque l’objectif est bien sûr que Camavinga soit opérationnel pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City le 9 avril prochain.

